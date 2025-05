Gérard Depardieu darf wegen Prozess nicht ausreisen

Gérard Depardieu (76) sollte am Freitag ein exklusives Konzert im Theater Putbus auf Rügen geben, bei dem er Lieder der französischen Sängerin Barbara interpretieren wollte. Doch laut Bild wird es dazu nicht kommen: Die Veranstaltung, für die Tickets 179 Euro kosteten und die bereits ausverkauft war, wurde plötzlich abgesagt. Der Grund dafür: Gérard darf Frankreich derzeit nicht verlassen, weil er sich in Paris wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung vor Gericht verantworten muss. Das zuständige Gericht hatte ihm bis zur Urteilsverkündung am 13. Mai ausdrücklich jede Ausreise untersagt, wie die Veranstalter kurzfristig erfuhren.

Offenbar war diese gravierende Einschränkung dem Theater Putbus und seinem Chef erst am 1. Mai offiziell von der vermittelnden Agentur mitgeteilt worden. Entsprechend kurzfristig informierte das Theater sein Publikum: Am Donnerstag erschien nur noch der knappe Hinweis "Fällt aus" auf der Homepage. Einen Ersatztermin für das umstrittene Konzert werde es laut Veranstalter definitiv nicht geben, bestellte Tickets werden jedoch zurückerstattet. Gérard wurde angeklagt, weil er bei Dreharbeiten im Jahr 2021 in einer Wohnung in Paris zwei Frauen unsittlich berührt haben soll. Während er selbst die vulgäre Sprache einräumt, weist er die übrigen Vorwürfe entschieden zurück.

Der französische Schauspieler und Unternehmer sorgt seit Jahren auch abseits seiner Filme immer wieder für Schlagzeilen. Wie La Provence bereits berichtete, rückte sein Name in den vergangenen Monaten verstärkt durch zahlreiche Vorwürfe wegen sexueller Belästigung ins Licht der Öffentlichkeit, wobei mindestens 20 weitere Anschuldigungen bislang nicht vor Gericht gebracht wurden. Gérard, der mit vier Kindern eine große Familie hat, zeigte sich bislang unbeeindruckt von der öffentlichen Kritik und betonte, dass er sich keiner strafbaren Handlung schuldig gemacht habe. Persönlich gilt er als exzentrisch und unangepasst, was auch durch zahlreiche Interviews und Auftritte der letzten Jahre unterstrichen wurde. Einige Weggefährten äußerten in der Vergangenheit, dass gerade seine offen provozierende Art nicht selten für Missverständnisse gesorgt habe.

Getty Images Gérard Depardieu, französischer Schauspieler

Getty Images Gérard Depardieu, März 2025

