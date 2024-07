Rapper Chino XL plötzlich im Alter von 50 Jahren gestorben

Es gibt traurige Nachrichten aus der Rapwelt: Der US-amerikanische Rapper Chino XL, der eigentlich Derek Emmanuel Barbosa heißt, ist am Montag im Alter von 50 Jahren überraschend verstorben. Das berichtet nun AllHipHop und beruft sich dabei auf eine Insiderquelle. Genauere Informationen zu den Todesumständen des Künstlers wurden bisher nicht bekannt gegeben. Sein engeres Umfeld hat sich ebenfalls noch nicht zu dem Tod des Rappers öffentlich zu Wort gemeldet.

Der Künstler erlangte erstmals Mitte der 1990er-Jahre Berühmtheit: 1996 veröffentlichte Chino XL sein erstes Album "Here to Save You All" und schaffte es damit sogar in die Billboard Top-R&B-Album-Charts. Darauf folgten dann in den Jahren 2001, 2006 und 2007 insgesamt vier weitere Alben, die jedoch nie an den großen Erfolg seines Debütalbums anknüpfen konnten.

Neben der Musik hatte Chino XL im Schauspiel ein zweites Standbein. So trat der Rapper in verschiedenen Fernsehsendungen wie "Reno 911!", "CSI Miami" sowie "The Young and the Restless" auf. In seiner Filmkarriere schaffte er es sogar bis auf die Kinoleinwände in Filmen wie "The Beat", "Crime Partners" und "Young Cesar". Die Nachricht über seinen Tod trifft nicht nur seine Familie und Fans: Auch zahlreiche Branchenkollegen verabschieden sich nun im Netz mit rührenden Worten von dem Ausnahmekünstler.

Instagram / chinoxl Chino XL, Künstler

Instagram / chinoxl Chino XL, Rapper

