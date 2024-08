Leo Neugebauer schnappt sich Silber bei seinem Olympia-Debüt

Leo Neugebauer (24) kann stolz auf sich sein: Auch wenn sein Traum von einer Goldmedaille geplatzt ist, gewinnt der Athlet bei seinen ersten Olympischen Spielen Silber! Damit ist er nach 28 Jahren der erste deutsche Zehnkämpfer, der sich eine Olympia-Medaille sichern kann. "Das bedeutet mir einfach alles, das hier vor so vielen Fans, Familie und Freunden geschafft zu haben. Ich danke allen, es hat so viel Spaß gemacht", schwärmt er gegenüber Sportschau.

Seine Freude bringt der 24-Jährige auch auf Instagram zum Ausdruck. "Ich will mich bei euch allen für die Unterstützung bedanken, die Menge war unglaublich, die Energie im Stadion war einfach der Wahnsinn", erklärt Leo und fügt hinzu: "So etwas habe ich noch nie erlebt, [...]. Ich habe euch alle wahrgenommen, die Energie, den Support." Genauso begeistert zeigt sich auch das deutsche Team mit einem Beitrag auf dem offiziellen Account: "Du kannst krass stolz auf Silber sein, [Leo]."

Der am 19. Juni 2000 geborene Sportler entdeckte schon in jungen Jahren seine Leidenschaft für die Leichtathletik und begann im Alter von 15, sich komplett dem Mehrkampf zu widmen. Während eines Wettkampfs in Boston im vergangenen März stellte Leo im Siebenkampf mit 6347 Punkten einen neuen deutschen Rekord auf – und überbot damit den ehemaligen Leichtathleten Frank Busemann um 56 Punkte. Außerdem wurde er 2023 zu Deutschlands Leichtathlet des Jahres gewählt. Es gibt aber noch etwas anderes, auf das er stolz sein kann: Er gilt unter den Fans als einer der heißesten deutschen Stars der Olympischen Spiele in Paris.

Getty Images Leo Neugebauer im Dezember 2023

Instagram / leothegerman Zehnkämpfer Leo Neugebauer im März 2024

