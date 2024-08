Der neue Bachelor? Das sagt Olympia-Held Leo Neugebauer dazu

Zehnkampfstar Leo Neugebauer (24) holte vor wenigen Tagen für Deutschland Silber bei den Olympischen Spielen! Im deutschen Haus der Sportler kommt jedoch schnell ein Gerücht über eine neue Tätigkeit für den Athleten auf, als Rosen für die Sieger verteilt werden. Wie Bild berichtet, haben sich Gäste, die Leo nicht erkannt haben, gefragt, ob er der neue Bachelor sei. Doch was sagt das Model zu einer möglichen Teilnahme als Rosenverteiler? "Haben echt die Mädels geglaubt, ich verteile hier Rosen? Irre. Ich kenne die Sendung, die gibt es auch in den Staaten", witzelt er und fügt hinzu: "Ich bin Sportler. Nein, das ist nichts für mich. Ich bin eher der Typ für Wetten, dass..?. Aber die Sendung gibt es ja leider nicht mehr."

Schon mit seiner Teilnahme an den Olympischen Spielen sorgt der 24-Jährige für einen riesigen Social-Media-Hype! Auf X schwärmen eine Menge Nutzer über den Sportler aus Baden-Württemberg. Besonders in den USA erfreut sich der Zehnkämpfer großer Beliebtheit. "Leo Neugebauer ist der Grund, warum ich zehn Jahre lang Deutsch lernen musste, als ich jünger war" oder "Ich musste Deutschlands Leo Neugebauer googeln und bin froh, dass ich es getan habe", kommentieren einige User im Netz.

Über 28 Jahre ist es her, dass ein deutscher Athlet sich im Zehnkampf eine Olympia-Medaille sichern konnte. Leo Neugebauer hat diesen Bann gebrochen und gewann direkt bei seiner allerersten Teilnahme eine Silbermedaille. "Das bedeutet mir einfach alles, das hier vor so vielen Fans, Familie und Freunden geschafft zu haben. Ich danke allen, es hat so viel Spaß gemacht", schwärmte er gegenüber Sportschau.

Leo Neugebauer, Sportler

Leo Neugebauer im Mai 2024

