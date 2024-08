Das sind die heißesten deutschen Olympiastars in Paris!

Die Olympischen Sommerspiele sind im vollen Gange – und dort gibt es nicht nur sportlich etwas zu schauen, sondern definitiv auch optisch. Über 429 Athleten treten in Paris in den sportlichen Duellen an, darunter deutsche Bekanntheiten wie Alica Schmidt (25), Alexander Zverev (27) oder Angelique Kerber (36). Doch dabei begeistern auch viele andere Athleten die Fans – wie unter anderem der Leichtathlet Leo Neugebauer (24). Der gut aussehende Zehnkämpfer gilt als eine der größten Hoffnungen auf eine Goldmedaille in Paris.

Aber auch die hübsche Leichtathletin Gesa Felicitas Krause (31) ist auf einem guten Wege, sich eine goldene Medaille zu erobern. In den sozialen Medien zeigt sie immer wieder ihren durchtrainierten Körper und begeistert ihre Fans. Nur knapp ein Jahr nach der Geburt ihres Kindes mischt sie wieder ganz vorne mit. Lukas Dauser ist als Turnstar bei dem Wettkampf dabei – der Hottie hatte bis vor Kurzem noch mit Verletzungen zu kämpfen, wie er seinen Followern auf Instagram erklärte. Aber er hat sich schnell erholt und ist für das deutsche Team am Start. Dafür ist auch Pauline Schäfer in Paris. Die Kunstturnerin versorgt im Netz ihre Fans immer wieder mit Einblicken in ihr hartes Training – ihre erste olympische Medaille könnte sie endlich gewinnen.

Einige der deutschen olympischen Stars sind im Netz schon sehr bekannt – darunter die Leichtathletin Alica Schmidt, die über fünf Millionen Follower hat. Doch die 25-Jährige möchte nicht auf ihr Social Media reduziert werden, wie sie in einem Gespräch mit Stern offenbarte: "Ich will als Sportlerin ernst genommen werden. Ich hatte damit zu kämpfen, dass es anfangs anders war."

Instagram / leothegerman Leo Neugebauer im Juli 2024

Instagram / pauline_schaefer Pauline Schäfer im Juli 2024

Getty Images Gesa Felicitas Krause, Leichtahletik-Star

Getty Images Lukas Dauser im Juli 2024

Getty Images Alica Schmidt, Leichtathletin

