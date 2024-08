"Halloween"-Star Charles Cyphers ist mit 85 Jahren gestorben

Es sind traurige Nachrichten aus der Filmwelt: Charles Cyphers ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Sein Manager Chris Roe bestätigt den Tod des "Halloween"-Stars nun gegenüber Variety. Demnach sei der Schauspieler nach "kurzer Krankheit" am 4. August in Tucson, Arizona gestorben. "Charles war ein liebenswerter und sensibler Mann", sagt Chris gegenüber dem Magazin und fügt hinzu: "Er hatte immer die besten Geschichten, und man bekam eine volle Vorstellung, während er sie erzählte. Er war ein enger Freund und langjähriger Kunde, den wir sehr vermissen werden."

Auch Charles' Filmkollegin Nancy Kyes, die in den ersten beiden "Halloween"-Filmen die Rolle der Annie Brackett verkörperte, nimmt mit liebevollen Worten Abschied, wie The Sun berichtet: "Es tut mir so leid, vom lieben Chuck zu hören. Er war ein langjähriger Freund, auf den man sich immer verlassen konnte, wenn es um ein freundliches Wort, ein gutes Lachen und eine tolle Geschichte ging. Wir werden ihn sehr vermissen."

Charles startete seine Schauspielkarriere bereits in den 1970ern mit kleineren Rollen, wie beispielsweise in der US-amerikanischen Fernsehserie "Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann". 1978 spielte er die Rolle des Sheriffs Brackett im ersten Teil der beliebten Horrorfilm-Reihe "Halloween – Die Nacht des Grauens" neben Hauptdarstellerin Jamie Lee Curtis (65). In diese Rolle schlüpfte er auch noch einmal in den Filmen " Halloween II – Das Grauen kehrt zurück" und "Halloween Kills".

Anzeige Anzeige

ActionPress Charles Cyphers und Donald Pleasence, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis bei den Screen Actors Guild Awards 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de