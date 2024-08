Nach Messerattacke: Nick Pasquals Ex zeigt Narben im Gericht

Sie hat das Unvorstellbare überlebt: Nachdem Nick Pasqual im Mai dieses Jahres seine ehemalige Partnerin Allie Shehorn mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt hatte, wurde er von der Polizei festgenommen. Bei einer ersten kurzen Anhörung vor Gericht ist Allie nun ebenfalls anwesend und erklärt im Interview mit Daily Mail: "Ich hoffe nur, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Die Leute sollten wissen, dass so etwas nicht passieren darf und dass er damit nicht davonkommt. Ich werde bei jeder weiteren Gerichtsverhandlung dabei sein, auch wenn ich nicht muss, nur um ihm zu zeigen, dass ich noch da bin." Von der furchtbaren Attacke bleiben ihr noch immer krasse Narben, die sich über ihre Arme und quer über ihren Hals ziehen. Auch ihre linke Hand heilt noch immer in einer Schiene.

20 Mal stach der Schauspieler auf seine Partnerin ein, doch der Angriff sei nur eine Eskalation von früheren aggressiven Begebenheiten gewesen. Allie wirft dem Angeklagten außerdem vor, sie vorher schon geschlagen, gewürgt und vergewaltigt zu haben. Gegenüber dem Magazin erklärt sie, dass das Trauma der Messerstiche langwierig ist. "Jeder Tag ist anders und es ist ein Kampf, und allein der Umgang mit den bleibenden Schäden ist wirklich hart. Ich kann nie wieder ganz zu dem zurückkehren, was ich einmal war", meint sie. Im Gerichtssaal habe sie trotzdem Stärke bewiesen, denn wie das Blatt berichtet, konnte Nick sie nicht mal ansehen. Er habe nur still in einem metallenen Käfig gesessen.

Weil Allie gegen Nick vor seiner Tat bereits eine einstweilige Verfügung erlassen hatte und er daraufhin zum Zeitpunkt der Tat in ihr Haus eingebrochen war, wurde er gleich auf mehrere Dinge verklagt: versuchter Mord, Wohnungseinbruch ersten Grades in Anwesenheit einer Person und Verletzung eines Ehepartners, Lebensgefährten, Verlobten, Freundes, einer Freundin oder eines Elternteils eines Kindes. Sollte er schuldig gesprochen werden, wird er eine lebenslange Haftstrafe absitzen müssen.

Instagram / allieshehornart Allie Shehorn, Ex-Freundin von Nick Pasqual

MEGA / FS2/Mandatory Credit: FayesVision/WENN/Newscom/The Mega Agency Nick Pasqual, Schauspieler

