Ehemaliger NFL-Star wegen Kindsmordes lebenslang verurteilt

Er wird für eine lange Zeit nicht auf freien Fuß kommen! Der ehemalige NFL-Spieler Cierre Wood (33) wurde zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt, nachdem er sich im Jahr 2019 des Mordes zweiten Grades und des schweren Kindesmissbrauchs an der fünfjährigen Tochter seiner damaligen Freundin schuldig bekannt hatte. Wie Us Magazin berichtet, ordnete Richterin Jacqueline Bluth an, dass er wegen der Mordanklage frühestens nach zehn Jahren auf Bewährung entlassen werden darf. Zusätzlich müsse er aber auch noch zwischen 28 Monaten und sechs Jahren für die Kindesmisshandlung absitzen. Die Haftstrafen müssen gemäß dem Urteil hintereinander abgesessen werden.

Doch was genau war überhaupt vorgefallen? Das tragische Ereignis geschah am 9. April 2019 in der Wohnung von Cierres damaliger Freundin Amy Taylor in Las Vegas, wo ihre Tochter La'Rayah Davis bewusstlos aufgefunden wurde. Das kleine Mädchen starb später im Krankenhaus aufgrund schwerer Verletzungen – darunter eine gerissene Leber, 20 gebrochene Rippen sowie mehrere Schädelprellungen und Blutergüsse am Herzen und Zwerchfell. Als die Polizei nach den Ursachen für diese Verletzungen fragte, gestand Amy, dass sie La'Rayah bestraft habe, indem sie sich auf sie setzte. Cierre erklärte, er habe sie ebenfalls bestrafen wollen, weil er sie für übergewichtig hielt. Seine Maßregelung soll aus sportlichen Übungen bestanden haben – darunter Sprints, Sit-ups und Wandhocken. Er behauptete, dass die Tochter seiner Freundin bei den Sit-ups nach hinten gefallen und mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen sei. Dabei habe er nach eigenen Aussagen bloß "versucht, das Mädchen auf den richtigen Weg zu bringen, weil sie pummelig sei."

Der frühere Sportler war vor dem schrecklichen Vorfall ein gefeierter Footballstar. So war der heute 33-Jährige von 2009 bis 2012 Running Back für die irische Footballmannschaft Notre Dame und unterschrieb später – ohne jegliche Einschränkung als Free Agent – bei den Houston Texans in der NFL. Danach war er noch für fünf weitere NFL-Teams und drei Teams in der Canadian Football League tätig, bevor der kanadische Verein Montreal Alouettes ihn 2018 entließ.

Cierre Wood im November 2011 in Stanford

Cierre Wood im Oktober 2012 in South Bend

