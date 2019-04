Schreckliche Nachrichten aus der Sportwelt! Der einstige NFL-Running Back Cierre Wood hatte in seiner aktiven Karriere einige Vereinswechsel und stand unter anderem für die New England Patriots und die Seattle Seahawks auf dem Football-Feld. Wird sein nächster Halt eine Gefängniszelle sein? Cierre wurde am Mittwoch verhaftet, nachdem er erst des Kindesmissbrauchs und anschließend des Mordes an einem fünfjährigen Mädchen angeklagt wurde.

Die verstorbene Fünfjährige ist die Tochter von Cierres Freundin Amy Taylor, die ebenfalls festgenommen wurde und sich auch des Verdachts auf Kindesmissbrauch vor Gericht verantworten muss. Laut Angaben der Behörden in Las Vegas wurde die Kleine Dienstagnacht in einem fürchterlichen Zustand aufgefunden. Sie sei voller blauer Flecken an Beinen, Oberkörper und Bauch gewesen, als sie von den Ärzten im Krankenhaus untersucht worden war, wie KSNV berichtete. In einer Gerichtsanhörung am vergangenen Donnerstag gaben die Staatsanwälte bekannt, dass die Autopsie auch einen größeren Leberriss aufzeigte. Die Todesursache wurde anschließend als Mord eingestuft.

Der Vater des Mädchens, Danuan Davis, richtete im Gerichtssaal einige Worte an den Angeklagten: "Du hast mein Kind absichtlich verletzt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mein Kind im Alter von fünf Jahren zu Grabe tragen würde." Allerdings äußerte der Trauernde auch, dass er schon früher Bedenken über das Wohlergehen seiner Tochter bei seiner Ex und deren Partner gehegt hätte.

Getty Images Cierre Wood, Ex-Football-Spieler

Getty Images Cierre Wood spielte am College für Notre Dame

Getty Images Cierre Wood im Dezember 2010 in El Paso

Frage Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de