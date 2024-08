Reality-TV-Star Madison Prewett erwartet ihr erstes Baby

Babynews bei Madison Prewett und ihrem Partner Grant Troutt: Das Paar wird zum ersten Mal Eltern! Diese Nachricht teilte die ehemalige Kandidatin der US-Ausgabe von Der Bachelor vor wenigen Stunden ihren Fans auf Instagram mit. Auf mehreren Bildern eines niedlichen Schwangerschafts-Fotoshooting präsentieren sie und ihr Liebster Madisons Babybauch und Ultraschallbilder ihres kleinen Wunders. "Wir sind schwanger! Baby Troutt wir sind so bereit für dich und können es nicht abwarten dich zu treffen", schrieb die Influencerin zu den Fotos.

Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Ehemann sind seit Ende 2021 ein Paar. Die Verlobung folgte bereits nach acht Monaten Beziehung – im Oktober 2022 gaben sie sich schließlich das Jawort. Mit ihrem Nachwuchs scheint nun ein großer Traum der beiden in Erfüllung zu gehen, und auch Madisons Social-Media-Follower freuen sich mit der 28-Jährigen und Grant! "Dieser Engel wird so geliebt werden", ist sich eine Nutzerin sicher in den Kommentaren sicher, während eine andere schreibt: "Das freut mich so zu sehen" Herzlichen Glückwunsch an euch und eure wachsende Familie."

Die aus Alabama stammende TV-Persönlichkeit wurde 2020 durch ihre Teilnahme an der US-amerikanischen Version von "Der Bachelor" bekannt. Im Rennen um das Herz des Rosenkavaliers Peter Webers belegte sie den zweiten Platz. Mit fast zwei Millionen Followern auf Instagram ist sie heute eine erfolgreiche Influencerin und lässt ihre Fans auf Social Media und in ihrem eigenen Podcast an ihrem Leben teilhaben.

Instagram / madiprew Grant Troutt und Madison Prewett, Realitystar

Getty Images Madison Prewett im April 2024

