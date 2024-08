Madison Prewett hielt Babynews eine Woche vor Ehemann geheim

Madison Prewett und Grant Troutt machten erst vor wenigen Tagen publik, dass sie erstmals Eltern werden. In ihrem Podcast "Stay True with Madison Prewett Troutt" plaudert die einstige Der Bachelor-US-Kandidation nun aus dem Nähkästchen und verrät, dass sie sich etwas Zeit ließ, um ihrem Ehemann die freudigen Neuigkeiten mitzuteilen. "Ich überlegte: 'Ich kann es Grant noch nicht sagen, weil das seine letzte Woche auf der Arbeit ist'", erinnert sich die Influencerin und führt aus: "Ich dachte: 'Okay, ich muss ruhig bleiben [...] und mich darauf fokussieren, Grant zu unterstützen."

Für die Verkündung ihrer Schwangerschaft plante Madison währenddessen eine niedliche Überraschung für ihren Grant. "Ich wollte ihm ein wirklich süßes kleines Geschenk bestellen, dass ich ihm überreichen wollte, wenn ich ihm verrate, dass wir schwanger sind", merkt die Mama in spe an. Dennoch habe sie sich insgeheim gewünscht, Grant bereits früher von ihren Babynews erzählen zu können.

Mit ihrem Liebsten geht Madi bereits seit Ende 2021 gemeinsam durchs Leben. Ein Jahr später folgte dann die Hochzeit. Wie sehr sich das Paar über seinen zukünftigen Wonneproppen freut, machte es mit einem rührenden Beitrag auf Social Media deutlich. "Wir sind schwanger! Baby Troutt, wir sind so bereit für dich und können es nicht erwarten, dich zu treffen!", schrieben die zwei und teilten zudem einige Aufnahmen eines Schwangerschafts-Fotoshootings.

Getty Images Madison Prewett, Realitystar

Instagram / madiprew Grant Troutt und Madison Prewett im Dezember 2023

Könnt ihr nachvollziehen, warum Madison eine Woche wartete, um Grant von der Schwangerschaft zu erzählen? Ja! Es ist süß, dass sie Rücksicht auf ihren Partner nehmen wollte. Nee, ich hätte ihm die Neuigkeiten sofort mitgeteilt! Ergebnis anzeigen



