Trotz Scheidung: Darum behält La La Anthony Nachnamen des Ex

La La Anthony reichte 2021 die Scheidung von ihrem langjährigen Ehemann, dem Basketballspieler Carmelo Anthony (40), ein. Dennoch möchte die TV-Moderatorin an dem Nachnamen ihres Ex festhalten. Und dafür hat sie auch einen triftigen Grund: Sollte es nämlich in Zukunft ein NBA-Trikot ihres Sohnes Kiyan Anthony zu kaufen geben, möchte sie den gemeinsamen Namen auf dem Trikot tragen. "Deshalb habe ich meinen Nachnamen noch nicht geändert. Ich werde ihn noch eine Weile beibehalten!", plauderte La La laut den Berichten von US Weekly im Rahmen eines Panels auf dem "Fanatics Fest" in New York aus.

Des Weiteren verriet die 42-Jährige, dass ihre NBA-Erfahrungen an der Seite ihres Ex-Mannes nicht mit den jetzigen zu vergleichen seien: "Es ist etwas anderes, wenn es das eigene Kind ist. Es fühlt sich an wie eine ganz neue Reise, auf die ich mich mit ihm begebe." Kiyan ist laut ESPN der derzeit bestplatzierte High-School-Basketballer im Bundesstaat New York. Anders als seine berühmten Eltern meidet der Teenager jedoch das Rampenlicht. La La bezeichnet ihren Nachwuchs als "bescheiden" und dass sie beeindruckt von seiner Besonnenheit sei.

La La und Carmelo lernten sich 2003 kennen und ließen sich 2010 im Ciprianis in New York trauen. Bei ihrer Hochzeit wurden sie für die Reality-TV-Show "La La’s Full Court Wedding" von Kameras begleitet. Sieben Jahre später zerbrach ihre Liebe jedoch nach einem angeblichen Seitensprung des Sportlers. Kurze Zeit später raufte sich das Paar zwar wieder zusammen und gab ihrer Ehe eine neue Chance – jedoch ohne Erfolg.

Anzeige Anzeige

Getty Images La La Anthony und ihr Sohn Kiyan Anthony, New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images La La Anthony und Carmelo Anthony bei einer Party in New York im Juni 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr La Las Beweggründe nachvollziehen? Ja total! Das würde ich auch so machen. Nee, ich finde, sie sollte den Namen ablegen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de