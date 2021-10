La La Anthony (39) trifft einen harten Entschluss in Sachen Liebe! Im Juni dieses Jahres reichte die beste Freundin von Kim Kardashian (40) die Scheidung von Carmelo Anthony (37) ein. Wegen unüberwindbarer Differenzen entschieden sich die TV-Moderatorin und der NBA-Star nach elf Jahren Ehe diesen drastischen Schritt zu gehen. Bereits 2017 hatte das Ex-Paar eine Trennung und Gerüchte um einen Seitensprung durchlebt. Davon hat La La für die Zukunft jetzt genug – sie möchte nie wieder heiraten.

"Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder heiraten werde", gestand die TV-Bekanntheit in der "The Angie Martinez Show". "Ich meine, es müsste schon ein unglaublich toller Mensch in mein Leben treten. Ich glaube nicht, dass das noch mal passieren wird", erzählte La La weiter. Bereits nach der ersten Trennung und den Fremdgeh-Gerüchten sei es ihr wirklich schlecht gegangen. Vor allem auch weil alles öffentlich stattgefunden hat.

Derzeit versuche La La sich noch an ihr Single-Leben zu gewöhnen. "Ich befinde mich in einem neuen Kapitel meines Lebens. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in dieser Phase noch einmal Single sein würde und nochmal anfange mich zu verabreden und herauszufinden wie das Leben so ist", verriet die Beauty in dem Interview. Sie habe noch nicht damit begonnen wieder jemanden zu daten, aber ausgeschlossen sei das auch nicht.

Getty Images Kim Kardashian und La La Anthony, 2018

Getty Images La La Anthony und Carmelo Anthony bei einer Party in New York im Juni 2016

Joe Russo / MEGA La La Anthony, TV-Bekanntheit

