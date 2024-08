"Albtraum": Mola Adebisis Nachbarhaus geht in Flammen auf

Mola Adebisi (51) teilt erschreckende Bilder: Bei seinen Nachbarn brennt es! Der Moderator lebt mit seiner Partnerin Adelina Zilai und dem gemeinsamen Baby in der niederländischen Stadt Roermond. Nun teilt der Allstars-Dschungelcamp-Kandidat in seiner Instagram-Story Aufnahmen aus den frühen Morgenstunden: Ein Haus in seiner Nachbarschaft steht lichterloh in Flammen. "Unser größter Albtraum", gesteht Mola dazu und filmt weiter den Brand.

Mit weiteren Details hält sich der einstige Viva-Moderator allerdings noch zurück. Ihm und seiner kleinen Familie scheint es aber so weit gut zu gehen. Eigentlich hat Mola gerade ganz andere Dinge um die Ohren: Derzeit läuft die Ausstrahlung vom Dschungelcamp, in dem er sich gerade noch wacker hält. Zuletzt bekam der 51-Jährige aber einen Shitstorm ab, nachdem er sich verächtlich zum Thema Emanzipation geäußert hatte.

Mola und Adelina sind schon seit dem Jahr 2020 ein Paar. Gefunkt hat es bei den beiden während der Corona-Pandemie. Ein Jahr später nahmen die beiden dann bei Das Sommerhaus der Stars teil und bewiesen dort, dass sie ein eingeschweißtes Team sind. Im Juli dieses Jahres begrüßten Mola und Adelina dann ihr erstes Kind auf der Welt.

RTL Mola Adebisi im Allstars-Dschungelcamp, 2024

Instagram / mola_adebisi Mola Adebisi und Adelina Zilai mit ihrem Baby

