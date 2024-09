Fußballstar Sol Bamba mit 39 Jahren nach Krankheit gestorben

Traurige Nachrichten aus der Fußballwelt. Der ehemalige Cardiff- und Leeds-Verteidiger Sol Bamba (✝39) ist im Alter von 39 Jahren verstorben. Er arbeitete zuletzt beim türkischen Klub Adanaspor, der die traurige Nachricht am späten Samstagabend bekannt gab. In einer offiziellen Mitteilung des Vereins, die OK! vorliegt, hieß es: "Souleymane Bamba, der vor dem Spiel gegen den Manisa Football Club erkrankte, wurde in das Manisa Celal Bayar Universitätskrankenhaus gebracht und hat dort leider den Kampf ums Leben verloren. Unser Beileid gilt seiner Familie und unserer Gemeinschaft." Bei dem Fußballer war 2021 während seiner Zeit bei Cardiff ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert worden, wobei es sich um eine bösartige Erkrankung des Lymphgewebes handelt. Nach einer Chemotherapie konnte er vorerst jedoch wieder auf den Platz zurückkehren.

Die Fußballwelt reagiert mit tiefer Trauer auf den Verlust von Sol Bamba. Der Verein Leeds United drückt auf X ebenfalls seine Betroffenheit aus: "Alle bei LUFC sind zutiefst erschüttert über die Nachricht, dass unser ehemaliger Kapitän Sol Bamba verstorben ist. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden in dieser tragischen Zeit. Ruhe in Frieden, Sol, du wirst für immer in unseren Herzen bleiben." Auch Middlesbrough zeigt seine Anteilnahme: "Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von Sol Bamba im Alter von 39 Jahren. Unsere Gedanken sind bei Sols Familie und Freunden in dieser Zeit. Ruhe in Frieden, Sol."

Sol hat eine bemerkenswerte Fußballkarriere hinter sich, die ihn von der Jugend bei Paris St. Germain bis hin zu weiteren Vereinen in Schottland, England sowie in der Türkei und Italien führte. Bei Cardiff schaffte der Kicker den Aufstieg in die Premier League und hinterließ dort als Spieler und kurzzeitig als Assistenztrainer einen bleibenden Eindruck. International vertrat er die Elfenbeinküste bei den Olympischen Spielen 2008 und dem Afrika-Cup 2012, bevor er 2014 seine internationale Karriere beendete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sol Bamba, Fußballspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Sol Bamba, Fußballspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de