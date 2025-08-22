Jennifer Lopez begeistert im Trailer ihres neuen Musicals

Jennifer Lopez (56) versetzt ihre Fans ins Staunen: Im YouTube-Trailer zu ihrem neuen Film "Kiss of the Spider Woman" präsentiert sich die Schauspielerin in spektakulären Kostümen und zeigt ihr Können als Tänzerin und Sängerin. An der Seite von Diego Luna (45) erweckt sie die Figur der Ingrid Luna, eine Hollywood-Diva, zum Leben. Der Film erzählt die Geschichte zweier Gefängnisinsassen, die trotz ihrer Unterschiede eine unvergessliche Verbindung eingehen. Unter der Regie von Bill Condon (69), der bereits mit Filmen wie "Dreamgirls" und "Die Schöne und das Biest" begeisterte, wird das Musical ab dem 10. Oktober in den amerikanischen Kinos zu sehen sein. Ein Datum für die deutsche Kinopremiere steht noch nicht fest.

Das Werk basiert auf dem Roman "Kiss of the Spider Woman" von Manuel Puig und dem preisgekrönten Musical von Terrence McNally, das sieben Tony Awards gewonnen hat. Bei einem Screening beim Sundance Film Festival schwärmte Jennifer laut EW von dem besonderen Projekt: "Ich habe mein ganzes Leben lang auf diesen Moment gewartet. Musicals sind der Grund, warum ich überhaupt in dieses Business wollte. Meine Mutter hat mich jedes Jahr an Thanksgiving vor den Fernseher gesetzt und mir 'West Side Story' vorgespielt. Ich war einfach fasziniert und dachte: 'Das ist es, was ich machen will.'"

Für Jennifer markiert dieser Film einen weiteren Meilenstein in ihrer facettenreichen Karriere. Die New Yorkerin ist neben ihrer Schauspielerei hauptsächlich für ihre Musikkarriere bekannt. Diesen Sommer verbrachte die "Dance Again"-Interpretin mit Konzerten auf der ganzen Welt. In Kasachstan geriet sie dabei in eine unangenehme Lage. Eine riesige Heuschrecke kletterte während der Performance an der Sängerin hinauf. Glücklicherweise reagierte J.Lo cool auf den ungebetenen Gast, wie ein Clip auf YouTube zeigt. Sie schnippste ihn von ihrem Körper und scherzte: "Er hat mich gekitzelt!"

Getty Images Jennifer Lopez beim Sundance Film Festival

Instagram / jlo Jennifer Lopez, August 2025

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2025 in Las Vegas

