Kinder urlauben mit Ex Olli: Amira Aly heult Rotz und Wasser

Amira Aly (32) kämpft derzeit mit ihren Gefühlen: Im eigenen Podcast "Ice Macho Latte" sprach die Moderatorin darüber, wie schwer ihr das Getrenntsein von ihren beiden kleinen Söhnen fällt. Während die Kinder mit ihrem Vater eine zehntägige Rundreise durch die USA unternehmen, bleibt Amira allein zurück – und ihre Emotionen kochen über. Tränen flossen reichlich, wie sie verriet: "Ich habe gestern wimmernd in Embryostellung im neuen Bett meines Sohnes gelegen und habe mir eine Stunde die Seele aus dem Leib geheult." Besonders die Nächte vor der Abreise seien für sie eine enorme Belastung gewesen.

Dennoch will Amira die Zeit nutzen, um produktiv zu bleiben. Nach monatelangen Bauarbeiten ist das neue Familienhaus in Köln nun endlich fertig, und die Moderatorin plant, es während der Abwesenheit ihrer Söhne gemütlich einzurichten. Doch der Schmerz über das Getrenntsein bleibt präsent. Die Zwangspause von ihren Kindern sei für Amira eine harte Probe: "Das Allerschlimmste am Getrenntsein vom Kindesvater ist für mich dieses Kinder-Abgeben", gab sie offen zu.

Auch der Umzug in ihr 400 Quadratmeter großes Traumhaus machte Amira in den letzten Wochen sehr zu schaffen. Obwohl sie ein Umzugsunternehmen und ihren Partner Christian Düren (35) an ihrer Seite hat, fordert der Domizilwechsel seinen Tribut. "Ich habe einfach keine Kraft mehr. Wirklich keine Energie. Ich bin komplett leer", gestand die 32-Jährige vor wenigen Tagen auf Instagram ihren Followern.

Imago Amira Aly, 2025

Instagram / amira_m.aly Amira Aly und Oliver Pocher mit dem gemeinsamen Sohn im Januar 2020

Schroewig News & Images / ActionPress Amira Aly und Christian Düren im Juli 2024