"Neue Ära": Nico Legat feiert nach Therapie sein Comeback

Nico Legat (27) ist glücklich. Die Reality-TV-Bekanntheit kann nach erfolgreicher Beendigung einer mehrmonatigen Therapie nun endlich wieder voll durchstarten. Sein Comeback feiert Nico mit dem Wechsel zu einem neuen Management, mit dem ihm aufregende Dinge bevorstehen. "Ich bin heute fu**ing gut gelaunt, muss ich sagen. Ja, heute ist ein sehr besonderer Tag. Ab heute beginnt eine neue Ära, weil Nico Legat hat ein neues Management und es werden richtig geile Aufgaben auf mich zukommen oder auch auf euch. Es wird einiges kommen", kündigt der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer in seiner Instagram-Story an.

Für die Möglichkeit, nach all den vergangenen Monaten und seinen bisherigen Problemen nun noch einmal von vorne starten zu können, ist der Sohn von Thorsten (56) Legat überaus dankbar. "Ja, ich bin einfach dankbar und froh, dass ich jetzt noch mal die Chance und die Möglichkeit habe, richtig anzugreifen nach meinen ganzen Suchtproblemen und alles drum und dran – jetzt geht es wieder richtig rund. Ich bin einfach glücklich", betont Nico und adressiert anschließend noch nette Worte an seinen neuen Manager.

Neben seinem Neubeginn wird Nico aktuell aber auch seine neue Liebe richtig glücklich machen. Der einstige Fußballer ist seit einiger Zeit wieder in einer Beziehung. Bei ihm und seiner Freundin Laura scheint es auch schon ziemlich ernst zu sein: Die Turteltauben haben bereits die drei heiligen Worte zueinander gesagt – auch öffentlich. Zuletzt teilte Nico einen Beitrag auf Instagram, in dem er seiner Liebsten seine Dankbarkeit ausdrückte. Er veröffentlichte ein romantisches Bild und kommentierte: "Danke für alles, mein Schatz. Ich liebe dich."

Instagram / nico.legat Nico Legat, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / nico.legat Nico Legat, Juli 2025

Instagram / nico.legat Laura und Nico Legat, 2025