So ging es bei "Princess Charming"-Chanti und Alia weiter

Chantal-Jale und Alia sorgten bei der diesjährigen Staffel von Princess Charming für Herzklopfen. Nachdem die beiden Kandidatinnen im Laufe der Show zueinander gefunden hatten, mündete eine romantische Knutschnacht in der gemeinsamen Entscheidung, die Sendung als Duo zu verlassen. Danach wollten sie sich abseits der Kameras ernsthaft kennenlernen. Doch wie ging es nach ihrem überraschenden Exit weiter? Diese Frage hat Chantal nun im "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" beantwortet. Für alle Fans, die auf ein Happy End gehofft hatten, gibt es allerdings eine Enttäuschung: "Wir haben uns nach der Show kennengelernt, aber ich muss sagen, wir sind kein Paar, wir sind nicht zusammen gewesen. Es hat nicht geklappt."

Ähnlich äußerte sich auch Alia in einem Statement auf Instagram. Dort schrieb sie: "Chantal und ich sind kein Paar mehr. Es ist aber alles fine." Und klärte weitere Missverständnisse auf: "Nachtrag: Wir waren auch kein Paar, aber haben uns danach noch kennengelernt." Offenbar endete die Romanze der beiden Kandidatinnen mit einer Freundschaft. "Wir sind als Freunde auseinandergegangen. Ich glaube, das war für beide okay so", fügte Chanti im Podcast hinzu.

Wie es im Liebesleben der beiden nun aussieht, halten die beiden streng unter Verschluss. Alia lässt auf Social Media keinen Raum für jegliche Interpretation und kündigte zudem an, sich nach der aufreibenden Zeit der "Princess Charming"-Ausstrahlung etwas zurückzuziehen. Auch Chantal möchte sich nicht weiter zu ihrem Privatleben äußern. In dem RTL-Podcast ließ sie sich lediglich ein kleines Detail entlocken: "Ich bin Single."

Princess Charming, RTL+ Chantal-Jale, Nessi und Alia bei "Princess Charming", 2025

RTL / Fine Lohmann Chantal-Jale, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

RTL / Fine Lohmann Alia, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

