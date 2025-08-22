Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Filme & Serien
Reality-TV
Princess Charming
So ging es bei "Princess Charming"-Chanti und Alia weiter
So ging es bei "Princess Charming"-Chanti und Alia weiterPrincess Charming, RTL+Zur Bildergalerie

So ging es bei "Princess Charming"-Chanti und Alia weiter

- Gina Mach
Lesezeit: 2 min

Chantal-Jale und Alia sorgten bei der diesjährigen Staffel von Princess Charming für Herzklopfen. Nachdem die beiden Kandidatinnen im Laufe der Show zueinander gefunden hatten, mündete eine romantische Knutschnacht in der gemeinsamen Entscheidung, die Sendung als Duo zu verlassen. Danach wollten sie sich abseits der Kameras ernsthaft kennenlernen. Doch wie ging es nach ihrem überraschenden Exit weiter? Diese Frage hat Chantal nun im "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" beantwortet. Für alle Fans, die auf ein Happy End gehofft hatten, gibt es allerdings eine Enttäuschung: "Wir haben uns nach der Show kennengelernt, aber ich muss sagen, wir sind kein Paar, wir sind nicht zusammen gewesen. Es hat nicht geklappt."

Ähnlich äußerte sich auch Alia in einem Statement auf Instagram. Dort schrieb sie: "Chantal und ich sind kein Paar mehr. Es ist aber alles fine." Und klärte weitere Missverständnisse auf: "Nachtrag: Wir waren auch kein Paar, aber haben uns danach noch kennengelernt." Offenbar endete die Romanze der beiden Kandidatinnen mit einer Freundschaft. "Wir sind als Freunde auseinandergegangen. Ich glaube, das war für beide okay so", fügte Chanti im Podcast hinzu.

Wie es im Liebesleben der beiden nun aussieht, halten die beiden streng unter Verschluss. Alia lässt auf Social Media keinen Raum für jegliche Interpretation und kündigte zudem an, sich nach der aufreibenden Zeit der "Princess Charming"-Ausstrahlung etwas zurückzuziehen. Auch Chantal möchte sich nicht weiter zu ihrem Privatleben äußern. In dem RTL-Podcast ließ sie sich lediglich ein kleines Detail entlocken: "Ich bin Single."

Chantal-Jale, Nessi und Alia bei "Princess Charming", 2025
Princess Charming, RTL+
Chantal-Jale, Nessi und Alia bei "Princess Charming", 2025
Chantal-Jale, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025
RTL / Fine Lohmann
Chantal-Jale, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025
Alia, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025
RTL / Fine Lohmann
Alia, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025
Überrascht es euch, dass aus Alia und Chanti kein Paar wurde?
In diesem Artikel