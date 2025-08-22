Pietro Lombardi wurde erstmals nach der Trennung gesichtet

Pietro Lombardi (33) ist zurück in der Öffentlichkeit! Der Sänger wurde erstmals nach der überraschenden Trennung von Laura Maria Rypa (29) gesichtet, die am 17. August bekannt gegeben wurde. Fans entdeckten ihn auf der Kö, der berühmten Shoppingmeile in Düsseldorf. Dort besuchte er die Herrenabteilung von Zara und verließ das Geschäft mit einer Einkaufstüte in der Hand, wie Bilder, die RTL vorliegen, zeigen.

Während sich Pietro in Düsseldorf zeigte, bleibt weiterhin unklar, wie es um sein Privatleben bestellt ist. Ob er nun plant, das einst gemeinsame Zuhause mit Laura endgültig zu verlassen, sorgt für viele Spekulationen. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass auch bei ihm der Umzug in vollem Gange sein könnte. Beruflich scheint es derweil wieder bergauf zu gehen: Der Sänger dürfte schon bald wieder auf der Bühne stehen, worauf sich seine Fans bereits freuen können.

Laura machte die Trennung überraschend am vergangenen Sonntag öffentlich. In ihrer Instagram-Story schrieb die Influencerin: "Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen." Die Content Creatorin betonte, dass sie und Pietro Details zum Liebes-Aus aus der Öffentlichkeit raushalten wollen. Stattdessen bat Laura im Namen beider um Verständnis und Zurückhaltung: "Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen."

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, November 2024

IMAGO / STAR-MEDIA Pietro Lombardi, Sänger

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023