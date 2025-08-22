Teen-Mom-Star Jenelle Evans wurde beim Jugendamt gemeldet

Reality-TV-Star Jenelle Evans (33) gerät erneut ins Visier der Behörden, nachdem sie von ihrem eigenen Sohn beim Jugendamt in Clark County gemeldet wurde. Der Vorwurf: Während Jenelle mit OnlyFans-Sternchen Tori Rhyne in Las Vegas feiert, müsse ihr ältester Sohn Jace oft auf seine Geschwister Kaiser und Ensley aufpassen. Der 16-Jährige soll laut The Sun bei den Behörden um Hilfe gebeten haben, weil er sich überlastet fühlt. Jenelle weist das entschieden zurück und behauptet, sie habe längst einen Babysitter engagiert. Insider widersprechen: Davon sei nichts zu sehen. Für zusätzliche Brisanz sorgen Textnachrichten, die Jace veröffentlichte – sie zeigen angeblich, wie seine Mutter ihn beschimpft und der Lüge bezichtigt.

In diesen Texten weist Jenelle nicht nur jede Kritik zurück, sondern attackiert ihren Sohn direkt. Besonders heikel: Jace behauptet, Stiefvater David Eason habe ihn früher gewürgt – eine Anschuldigung, die Jenelle laut den Veröffentlichungen abstreitet und herunterspielt. Während sie auf Social Media ausgelassene Abende zeigt, berichten Vertraute von chaotischen Zuständen im Haus. Beobachter beschreiben einen Teenager, der Verantwortung übernimmt, die er kaum tragen kann, und zugleich immer wieder den Zorn seiner Mutter zu spüren bekommt.

Jenelle steht seit ihren Auftritten bei Teen Mom im Fokus der Öffentlichkeit und kennt – wie auch David – Konflikte mit Behörden seit Jahren. Nun wird geprüft, ob Konsequenzen drohen. Berichten zufolge wächst die Sorge im Umfeld, dass sich die Lage weiter zuspitzt. Jace steckt in einem Dilemma zwischen Loyalität und Selbstschutz, während seine Mutter jede Schuld von sich weist. Ob diesmal nur ein weiterer Familienstreit öffentlich wird oder ob das Jugendamt eingreift, ist offen – die Spannungen nehmen spürbar zu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenelle Evans im Juni 2025 in New York City

Anzeige Anzeige

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, TV-Persönlichkeit, mit David Eason und ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / j_evans1219 Jace und Jenelle Evans im August 2024