Jimi Blue Ochsenknecht räumt vor Gericht direkt Schuld ein

Nun ist es so weit: Nach wochenlanger Berichterstattung muss sich Jimi Blue Ochsenknecht (33) am heutigen Tag im Landgericht Innsbruck verantworten. Der Schauspieler wird beschuldigt, eine Hotelrechnung aus dem Jahr 2021 in Höhe von rund 13.000 Euro nicht beglichen zu haben. Ihm droht nun eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren. Wie Bild berichtet, erscheint der Reality-TV-Darsteller am Freitagmorgen um 09:42 in einem weißen Hemd und einer Leinenhose vor Gericht. Gleich zu Beginn der Verhandlung erklärt sein Verteidiger, dass Jimi Blue seine Schuld einräumt und Verantwortung übernehmen will.

Auch Jimi selbst zeigt sich laut Berichten der Boulevardzeitung reumütig. "Ich habe mich persönlich bei Herrn Steindl [dem Wirt] entschuldigt. Und ich möchte mich auch bei der Staatsanwaltschaft entschuldigen", gibt der 33-Jährige an. Auch über seine finanzielle Situation gibt der Promi-Spross Auskunft. Zurzeit habe er noch 10.000 Euro Schulden und zahle monatlich 670 Euro Unterhalt für seine dreijährige Tochter Snow (3). Zu seinen monatlichen Nettoeinkünften will sich Jimi jedoch nicht äußern. Auch als die Richterin nachhakt, warum Jimi die Rechnung über Jahre hinweg nicht bezahlt habe, verweist er nur auf eine schriftliche Stellungnahme.

Wie Bild weiter berichtet, erscheint Jimi zu dem Prozesstag lediglich in Begleitung seines Anwalts Matthias Holzman. Seine prominenten Eltern und Geschwister sind bisher nicht aufgetaucht. Auch seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (31), die ihm während der Zeit seiner Verhaftung beigestanden hatte, besucht das Gerichtsverfahren offenbar nicht. Trotzdem kann der "Wilde Kerle"-Star auf Unterstützung zählen. Seine Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25) drückte ihrem Bruder via Instagram die Daumen. Dort veröffentlichte sie ein gemeinsames Foto, das sie passend mit einem Kleeblatt-Emoji versah.

Anzeige Anzeige

IMAGO / pictureteam Jimi Blue Ochsenknecht, August 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / pictureteam Jimi Blue Ochsenknecht im Landgericht Innsbruck

Anzeige Anzeige

Imago Jimi Blue Ochsenknecht, Ex-Kinderstar

Anzeige