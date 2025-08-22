Princess Andre sorgt sich um Mama Katie Price' Gesundheit

Katie Price (47) verbringt gerade wertvolle Familienzeit mit ihrer ältesten Tochter Princess Andre (18), doch an einem entspannten Wochenende kam es zu einer besorgniserregenden Szene. Während die beiden gemeinsam unterwegs waren, wagte sich die Reality-TV-Darstellerin auf ein Kinder-Spielseil. Dabei kommentierte Princess: "Deine Beine könnten brechen, Mum!", was Katie laut eigener Aussage auf Snapchat mit Humor nahm, berichtet Mirror. Die Bemerkung sorgte jedoch für Aufsehen, da ihre Tochter offenbar mit der körperlichen Verfassung ihrer Mutter zu kämpfen hat. Die 18-Jährige äußerte zuvor bereits Bedenken über Katies sehr schlanke Figur, die von Beobachtern als "dünn und eingefallen" beschrieben wurde.

Katie selbst hatte in den letzten Monaten deutlich Gewicht verloren und erklärte diesen Wandel mit ihrer körperlichen Genesung nach einer Verletzung sowie stressreichen Jahren, in denen sie unter anderem mehrere Behandlungen durchlief. Die ehemalige "Page 3"-Ikone, die mit einer Größe von 1,63 Metern nur noch knapp unter 50 Kilogramm wiegen soll, sieht diesen Gewichtsverlust hingegen als bewusstes Ziel. In Interviews sagte sie, sie habe ihr Gewicht reduziert, weil sie sich mit den zusätzlichen Kilos unwohl gefühlt habe. Dennoch sorgt ihre Transformation bei Fans und Familienmitgliedern gleichermaßen für Besorgnis.

Die Beziehung zwischen Katie und Princess, die aus ihrer Ehe mit Sänger Peter Andre (52) stammt, stand in der Vergangenheit immer wieder im Fokus der Medien. Trotz Konflikten mit ihrem Ex-Mann Peter scheint Princess ihrer Mutter in diesen schwierigen Zeiten nahezustehen. Die beiden zeigten sich in den sozialen Medien in harmonischer Stimmung, auch nachdem es in der Vergangenheit Turbulenzen gab. Princess, die mittlerweile selbstbewusst ihren eigenen Weg geht, bleibt jedoch eine wichtige Stütze für ihre berühmte Mutter, zu der sie trotz allem eine enge Verbindung pflegt.

Getty Images Katie Price und Princess Andre im September 2023

Getty Images Katie Price und Peter Andre

IMAGO / ZUMA Press Wire Princess Andre, Tochter von Peter Andre und Katie Price