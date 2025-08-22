Sarah-Jane Wollny kündigt ihren Vollzeitjob in der Pflege

Sarah-Jane Wollny (26) hat sich entschieden, nach dreieinhalb Jahren ihren Job beim ambulanten Intensivpflegedienst zu kündigen. Diese bedeutende Veränderung verkündete die 26-Jährige jetzt auf Instagram und fügte hinzu, dass sie sich in der letzten Zeit zunehmend unzufrieden gefühlt habe. "Ich war jetzt dreieinhalb Jahre da und in dieser Zeit ist einfach so viel passiert und jetzt zum Ende hin war ich einfach nicht mehr glücklich", erklärte die examinierte Altenpflegerin ihren Fans. Auch wenn es ihr schwerfiel, sich von der Aufgabe und den Patienten zu trennen, strebt sie nun mutig einer neuen beruflichen Herausforderung entgegen. Sarah-Jane bleibt der Pflegebranche treu und widmet sich bald einem neuen Schwerpunkt: Zum ersten Mal wird sie in der Kinderversorgung tätig sein.

Die 26-Jährige hat bereits große Pläne und kündigte an, einen Spezialkurs in Pädiatrie und Intensivpflege zu absolvieren, um sich optimal auf ihre neuen Aufgaben vorzubereiten. In den sozialen Medien zeigte sich Sarah-Jane voller Vorfreude auf die Abwechslung und die besondere Verantwortung, die ihr bevorsteht. Auch wenn diese Entscheidung mit viel Wehmut verbunden war, hofft sie nun, bei ihrem neuen Arbeitgeber langfristig glücklich zu sein und ihren Beruf weiterhin mit voller Leidenschaft auszuüben. Trotz weiterer Angebote, vor allem im Medienbereich, versicherte Sarah-Jane, dass sie ihren Fokus nicht auf glamouröse Formate verlagern wird, sondern der Pflege treu bleibt: "Das wird auch so bleiben – auch wenn ein paar Formate auf mich zukommen würden."

Eines dieser Formate, für das sie mal zwischendurch eine Pause von ihrem Beruf im Pflegesektor nimmt, ist die kommende Staffel von Promi Big Brother. Die Tochter von Silvia (60) Wollny gehört neben dem einstigen Bachelor Andrej Mangold (38) zu den bislang bestätigten Kandidaten für die Show. Ab dem 6. Oktober werden sie mit weiteren noch unbekannten Mitstreitern in den berühmt-berüchtigten Container einziehen und um 100.000 Euro kämpfen.

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025