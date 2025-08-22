Sophie Turner löste versehentlich eine Promi-Trennung aus

Sophie Turner (29) hat in einer Talkshow überraschend gestanden, unfreiwillig für das Ende einer prominenten Verlobung verantwortlich gewesen zu sein. Jahre zuvor, bei einer Afterparty der San Diego Comic-Con während ihrer Game of Thrones-Tage, hatte sie einen harmlosen Gefallen für eine Freundin erledigt und einem unbekannten Schauspieler gewunken. "Ich kannte diesen Schauspieler nicht", erklärte Sophie in der Show "Late Night With Seth Meyers". Später am Abend wurde sie von einer anderen berühmten Schauspielerin angesprochen, die ihr vorwarf, mit ihrem Verlobten zu flirten. "Ich glaube, sie haben sich in dieser Nacht wegen meines Winkens getrennt. Ich hatte keine Ahnung, dass ich so eine Macht habe", erzählte Sophie und konnte selbst kaum fassen, welch turbulente Wendung der Partybesuch genommen hatte.

Neben dieser Anekdote kam auch das Thema ihrer Schauspielkarriere zur Sprache. Sophie berichtete von einer besonderen Herausforderung während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "The Dreadful", wo sie intime Szenen mit Kit Harington (38) drehen musste – ihrem ehemaligen Serienbruder aus "Game of Thrones". "Also haben wir es verdrängt, und dann kamen wir ans Set und mussten die erste Kussszene drehen – und uns wurde beiden speiübel", witzelte sie und ergänzte: "Wirklich, es war widerlich. Es war das Schlimmste."

Privat scheint Sophie jedoch glücklicher zu sein. Nach der Trennung von Joe Jonas (36) begann sie 2023, mit dem Aristokraten Peregrine "Perry" Pearson eine Beziehung zu führen. Die Schauspielerin, die aus ihrer Ehe mit Joe zwei Töchter hat, genießt offenbar auch abseits des Rampenlichts die kleineren und ruhigeren Momente ihres Lebens. In Interviews oder öffentlichen Auftritten gibt sich die Schauspielerin humorvoll und offen – Anekdoten wie die über ihre unbeabsichtigte Verwicklung in Trennungsdramen machen sie bei ihren Fans nur umso beliebter.

IMAGO / UPI Photo Sophie Turner, Schauspielerin

IMAGO / ABACAPRESS Sophie Turner, Schauspielerin

Instagram / sophiet Sophie Turner und Peregrine Pearson, 2024