Endlich: Der Trailer zur zweiten "Fallout"-Staffel ist da

Prime Video schmeißt bei "Fallout" jetzt den Turbomodus an. Im Dezember startet die zweite Staffel der Videospielverfilmung. Nachdem bereits ein paar Bilder und ein Plakat an die Öffentlichkeit gelangt waren, gibt es jetzt endlich den ersten Trailer. Darin fällt der erste Blick direkt auf Protagonistin Lucy (Ella Purnell), die nach wie vor auf der Suche nach ihrem Vater (Kyle MacLachlan, 66) durchs Ödland streift. An ihrer Seite ist mittlerweile nicht nur ein Vierbeiner, sondern auch Cooper Howard (Walton Goggins, 53), alias der Ghul. Ihre Suche führt Lucy ins ehemalige Las Vegas, heute bekannt als New Vegas. Der Ghul erklärt ihr, warum ihr Vater dort sein könnte: "Du willst wissen, warum die Welt untergegangen ist? Hier hat alles angefangen, mit einem Mann." Auf dem Weg nach New Vegas geht aber nicht nur Lucys Geschichte weiter, sondern auch die Vergangenheit des Ghuls wird nach und nach aufgedeckt.

Über den ersten Blick auf die Handlung hinaus werden im Trailer auch schon die neuen Charaktere der zweiten "Fallout"-Staffel vorgestellt. Unter anderem dürfen die Fans einen ersten Blick auf Justin Theroux (54) werfen. Der Schauspieler schlüpft in die Rolle von Mr. Robert House, dem mysteriösen Mann, der New Vegas beherrscht. Wie wichtig sein Charakter wird, ist noch nicht klar, aber er soll Lucy und dem Ghul den einen oder anderen Stein in den Weg legen. Außerdem glauben Fans, schon ein legendäres Monster aus der Videospiel-Vorlage entdeckt zu haben: In der Sequenz am Ende des Trailers ist ganz kurz eine Kreatur mit Hörnern zu sehen, bei der es sich vermutlich um eine Todeskralle handelt.

Wer im Trailer auf den ersten Blick noch nicht zu sehen ist, ist Macaulay Culkin (44). Der Kevin – Allein zu Haus-Star wurde bereits vor Monaten als Darsteller in der zweiten Staffel bestätigt. Welche Rolle er spielt, ist bisher nicht bekannt. Allerdings glauben manche Fans, den Kinderstar ausfindig gemacht zu haben. Eine Szene zeigt eine Gruppe Soldaten. Diese tragen Rüstungen, die denen von Gladiatoren ähneln. Mit dem Rücken zur Kamera steht ein Mann, der seine Truppe zu einem Schlachtruf auffordert. Darin glauben Fans, Macaulay erkannt zu haben – anhand der Ohrenform. "Könnte das Macaulay Culkin sein? Die Ohren haben die gleiche Form", mutmaßt ein Reddit-User. In dem zugehörigen Thread stimmen ihm aber nicht alle zu. Manche halten die Idee auch für Quatsch.

Getty Images Standbild der "Fallout"-Premiere 2024

LMK/ActionPress Ella Purnell als Lucy McLean in "Fallout"

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler

