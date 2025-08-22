Nach Trennung: Laura Maria Rypa teilt Foto mit ihren Kids

Erst wenige Tage ist es her, dass Laura Maria Rypa (29) die Trennung von Pietro Lombardi (33) bestätigte. Die Influencerin legt den Fokus nun offenbar vor allem auf ihre Kinder. Die beiden Söhne, die sie zusammen mit dem Sänger hat, scheinen ihr besonders viel Kraft zu geben. Zumindest suggeriert das ein Foto, das Laura jetzt in ihrer Instagram-Story postet. Darauf liegt sie im Halbdunkeln mit den beiden Jungs Leano (2) und Amelio im Bett. Die beiden Kids kuscheln sich eng an ihre Mama, während sie mit geschlossenen Augen ruhig daliegt. Kommentieren tut Laura den Post nicht, sie legt lediglich ein rotes Herz so darüber, dass die Gesichter ihrer Kids nicht zu sehen sind.

Während Pietro bisher beharrlich zur Trennung schweigt, meldete Laura sich bereits zurück und erklärte ihrer Community, dass sie trotz dessen nicht aus dem Netz verschwinden werde. "Ich habe Verantwortung für meine Kinder, meine Hunde und natürlich auch für meine Arbeit. Mir ist es wichtig, meinen Partnern gegenüber zuverlässig zu bleiben und meine Kooperationen einzuhalten", betonte die 29-Jährige. Sie und Pietro trennten sich zwar auch in der Vergangenheit schon ganze siebenmal, aber diesmal sieht es nach einem endgültigen Liebes-Aus aus. Augenzeugen beobachteten sogar schon, wie Kartons aus dem gemeinsamen Zuhause getragen wurden – es scheint, als arbeite Laura schon an ihrem Auszug.

Pietro soll das Haus unmittelbar nach der Bestätigung der Trennung verlassen haben. Wo der ehemalige DSDS-Juror steckt, ist nicht ganz klar. Allerdings will Bild erfahren haben, dass er in der Zwischenzeit Unterschlupf bei Verwandten in seiner Heimat gefunden haben soll. Aufmerksame Beobachter behaupten, Pietro in einer Pizzeria in Karlsruhe gesehen zu haben. In der Stadt wuchs der 33-Jährige auf und seine Eltern sollen noch dort leben. Ob er sich in den kommenden Tagen zurückmeldet, ist nicht ganz klar, aber in rund einer Woche nimmt er an der Rentnertour von Streamer Max Schradin (47) teil. In dem Livestream wird Pietro so zumindest wieder in die Öffentlichkeit treten – ob er sich zur Trennung äußern wird, ist fraglich.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im April 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihren Söhnen, August 2025

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023