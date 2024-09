Unter der Haube: Ben Platt hat seinen Noah Galvin geheiratet

Ben Platt und Noah Galvin (30) sind den Bund fürs Leben eingegangen. Wie Vogue berichtet, wagten der Schauspieler und sein Liebster den Gang vor den Altar vergangenes Wochenende in New York City. Gefeiert wurde das ganze Wochenende. "Am Sonntag fand die eigentliche Hochzeit im Pioneers Works in Red Hook, Brooklyn, statt", plauderte der Pitch Perfect-Darsteller aus. Anschließend gab es eine Party mit den klassischen New Yorker Milchshakes und einem Sing-A-Long mit Musicalthemen.

Ben und Noah wünschten sich eine entspannte und "legere" Hochzeit. "Wir wollten, dass alle zusammenstehen und sich zwanglos um einander scharen, wie bei einer großen Umarmung", erklärte Ben dem Magazin. Das Jawort gaben sich die beiden aber in jüdischer Manier, denn die Familie des US-Amerikaners besteht aus gläubigen Juden. So gab es traditionell sieben Segenssprüche für das Brautpaar sowie hebräische Segen von Familienmitgliedern und Freunden. Schließlich sangen sogar ihre beiden Mütter zusammen ein klassisch jüdisches Duett. "Wir waren überwältigt von der Liebe, schwitzten und schluchzten die meiste Zeit. Wir haben unsere Mäntel nach der Hälfte der Zeit ausgezogen – wir waren emotional überhitzt", schmunzelte Ben schließlich.

Nachdem die zwei ihre Liebe 2020 öffentlich gemacht hatten, folgte im November 2022 der nächste große Schritt. Bei einem romantischen Abend ging Ben vor seinem Noah auf die Knie. "Er hat zugestimmt, für immer mit mir abzuhängen", witzelte der 30-Jährige bei Instagram und ließ seine Fans an dem besonderen Moment teilhaben. Ganz romantisch putzte er den Raum mit Blumen und Lichtern heraus, um um Noahs Hand anzuhalten.

Anzeige Anzeige

Instagram / bensplatt Ben Platt und sein Noah, November 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Noah Galvin und Ben Platt im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von der Hochzeit? Toll, dass sie so traditionell bleiben. Na ja, für mich wäre etwas Moderneres besser gewesen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de