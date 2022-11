"Pitch Perfect"-Star Ben Platt und sein Noah sind verlobt!

Es gibt tolle Neuigkeiten von Ben Platt! Mit der unterhaltsamen Filmreihe Pitch Perfect wurde der Schauspieler berühmt. Seitdem stand er auch mit der Hollywood-Größe Gwyneth Paltrow (50) für "The Politician" vor der Kamera und spielte auch in einigen Musicals mit. Doch auch privat läuft es wohl super. 2020 machte er in einem Podcast öffentlich, sich in seinen Musical-Kollegen Noah Galvin (28) verliebt zu haben! Ben und er haben sich jetzt auch verlobt!

Diese wundervollen Liebesnews teilte er nun auf seinem Instagram-Profil mit und gewährte zugleich Einblicke in den romantischen Moment. Am Abend umringt von schönen Pflanzen und Lichtern, stellte Ben seinem Noah also die Frage aller Fragen – und Letzterer sagte Ja! Wie glücklich die beiden sind, ist auf den Schnappschüssen kaum zu übersehen! "Er hat zugestimmt, für immer mit mir abzuhängen", schrieb der 29-Jährige zu dem Posting.

Die Fans freuen sich in den Kommentaren mit den Turteltauben. "Oh mein Gott, ja!" und: "Ich bin so glücklich und kann gar nicht aufhören zu weinen", drückten einige User ihre Freude über Noah und Bens Liebe aus.

Instagram / bensplatt Ben Platt und Noah Galvin

Instagram / noahegalvin Noah Galvin, Musical-Darsteller

Getty Images Ben Platt, Schauspieler

