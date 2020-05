Neues Liebesglück für Ben Platt! Der Schauspieler ist zahlreichen Fans wohl in seiner Rolle als talentierter A-cappella-Sänger Benji Applebaum aus dem beliebten Film Pitch Perfect bekannt. Doch der 26-Jährige steht nicht nur leidenschaftlich gern vor der Kamera – sondern auch auf der Musical-Bühne. Für seine Darbietung in "Dear Evan Hansen" räumte er zahlreiche Auszeichnungen ab. Und dabei hat Ben nicht nur seine künstlerische Erfüllung gefunden – sondern auch seinen Traummann kennengelernt. Er ist mit seiner Musical-Zweitbesetzung glücklich liiert: Noah Galvin!

Das hat Noah jetzt im Podcast Little Known Facts with Ilana Levine offenbart: "Ben und ich sind ein Paar. Ich habe ihn heute Morgen gefragt, ob ich darüber sprechen darf. Und er meinte: 'Erzähl bitte nicht all unsere persönlichen Details, aber klar, die Leute dürfen von uns wissen.' Es ist alles noch sehr frisch." Auch wenn sie noch nicht so lange ein Paar sind, haben die Turteltauben aktuell mehr als genug Zeit, um sich intensiv kennenzulernen. Denn Ben und Noah befinden sich zurzeit gemeinsam in vorsorglicher Isolation.

Und daran möchten sie ihre Fans teilhaben lassen: Ben und Noah veröffentlichen nämlich seit März regelmäßig witzige Tanzvideos aus ihrem Wohnzimmer. Mit von der Partie ist auch Mitbewohnerin und Broadway-Star Kathryn Gallagher.

Instagram / noahegalvin Noah Galvin, Musical-Darsteller

Getty Images Ben Platt, Schauspieler

Instagram / bennsplatt Kathryn Gallagher, Ben Platt und Noah Galvin



