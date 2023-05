Zweiter Heiratsantrag: Ben Platt zeigt seinen Verlobungsring

Doppelt hält besser! Im Mai 2022 machten der Pitch Perfect-Star Ben Platt und die Broadway-Bekanntheit Noah Galvin (29) ihre Beziehung zueinander öffentlich. Zuvor waren die zwei Turteltauben bereits fünf Jahre eng miteinander befreundet – doch aus ihrer Freundschaft wurde wahre Liebe. Im vergangenen November folgte ihre Verlobung, als Ben seinem Liebsten die Frage aller Fragen stellte. Nun haben Ben und Noah zum zweiten Mal "Ja" gesagt!

Gestern offenbarte der 29-Jährige seinen Fans in einer Story auf Instagram, dass sein Verlobter Noah jetzt auch um seine Hand angehalten hat. "Er hat mir einen Antrag gemacht!", schrieb Ben über den Schnappschuss eines saphirblauen Rings an seiner linken Hand. Dabei erinnert die Form des goldenen Verlobungsrings sehr an den Klunker, den Noah von seinem Liebsten bekam.

Bereits vor zwei Jahren gab der Schauspieler gegenüber dem Out Magazine preis, dass er auf Wolke sieben schwebt: "Ich habe einen Partner gefunden, den ich wirklich liebe. [Galvin] hat eine wirklich einzigartige Fähigkeit, mir dabei zu helfen, dort präsent zu sein, wo ich bin." Zudem mache sein Verlobter das Leben so wunderbar, dass er es sich einfach nicht mehr ohne ihn vorstellen möchte.

Instagram / bensplatt Ben Platt und sein Noah, November 2022

Getty Images Ben Platt bei der Met Gala 2023

Instagram / bensplatt Noah Galvin und Ben Platt im Mai 2022

