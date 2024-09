Süße Babynews: NFL-Star Jakob Johnson wird erstmals Papa

Babynews aus der Sportwelt! Der deutsche American-Football-Star Jakob Johnson und seine Freundin Brittany Stringer erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das verkündet der Sportler in seiner Doku "Jakob Johnson – Niemals Aufgeben". "Ich werde Vater und freue mich natürlich riesig darauf", berichtet er stolz und erklärt, wie die Schwangerschaft seine Sicht auf bisherige Ereignisse veränderte: "Jetzt sind die Ergebnisse und letztendlich die Ziele nicht mehr so wichtig wie die Art und Weise, wie man sie erreicht. Ich weiß jetzt, dass der Moment kommen wird, an dem meine Tochter oder mein Sohn auf meine Zeit in der NFL zurückblicken wird. Ich möchte etwas hinterlassen, auf das meine Kinder stolz sein können."

Johnson und Brittany gehen seit 2017 gemeinsam durchs Leben. Die beiden lernten sich an der University of Tennessee kennen und verliebten sich ineinander. Vergangenes Jahr im Juni ging der 29-Jährige dann vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte die Frage aller Fragen. "Sie hat Ja gesagt", verkündete er dann stolz auf X und veröffentlichte zwei süße Schnappschüsse des Paares.

Zuletzt erlebte der Sportler ein Auf und Ab bei seinem Verein, den New York Giants. Zweimal wurde er von dem Team entlassen, bevor er schließlich doch noch einen Platz im Practice Squad erhielt. Dabei handelt es sich um eine Auswahl an Profis, die zwar nicht spielberechtigt sind, jedoch am Training teilnehmen dürfen und im Falle einer Verletzung in den aktiven Kader nachrücken dürfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jakob Johnson, Football-Spieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jakob Johnson, Footballer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Jakob und Brittany werden bald noch mehr Infos über die Schwangerschaft teilen? Ja, davon gehe ich aus. Nein, ich denke, sie halten das privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de