Deutscher NFL-Profi Jakob Johnson begeistert Fans in München

An diesen NFL-Profi scheinen die deutschen Fans ihr Herz verloren zu haben. Für ein einziges Spiel kehrt die NFL in diesem Jahr nach Deutschland zurück – in München treffen die New York Giants auf die Carolina Panthers. Und einer wird besonders herzlich empfangen: Giants-Profi Jakob Johnson (29). Der Stuttgarter teilt auf seinem Instagram-Profil stolze Einblicke von seiner Zeit auf heimischem Boden. So erschien er beispielsweise als Überraschungsgast in der Liveshow des Podcasts "Football Bromance" und die Menge tobte vor Begeisterung. Auch in den Stunden vor dem Kickoff nimmt Jakob sich jede Menge Zeit für die Fans, schreibt fleißig Autogramme und macht Fotos am Tribünenrand.

In den Kommentaren unter seinen Posts spiegelt sich wider, dass der Footballprofi bei den Fans richtig Eindruck hinterlassen hat. Es häufen sich Kommentare wie "Wie geil kann man drauf sein, bitte?", "Sympathischer als Jakob ist niemand" und "Mega, dass du da bist, Jakob". Auf dem Feld müssen die Zuschauer aber leider auf den 29-Jährigen verzichten. Die laufende Saison gleicht für ihn quasi einer Achterbahn: Bereits fünfmal wurde er von den Giants entlassen und dann doch wieder zurückgeholt. Aktuell steht er zwar in New York unter Vertrag, gehört aber nicht zu den aktiven Spielern, weshalb er das Spiel gegen die Panthers wohl von der Seitenlinie verfolgen wird.

Jakob scheint sich die Freude an seiner Heimkehr aber nicht nehmen zu lassen. So chaotisch es für ihn auch sportlich läuft, so wunderbar wird es derzeit in seinem Privatleben sein. Der Ex-Raiders-Fullback wird nämlich bald zum ersten Mal Papa. Im September verkündete er in der Doku "Jakob Johnson – Niemals Aufgeben" die Schwangerschaft seiner Partnerin Brittany. "Ich werde Vater und freue mich natürlich riesig darauf", schwärmte Jakob. Mittlerweile verriet er auch, dass er und Brittany Eltern eines kleinen Jungen werden.

Getty Images Jakob Johnson, NFL-Star

Getty Images Jakob Johnson, Football-Spieler

