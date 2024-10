Es wird ein...: Jakob Johnson verrät das Babygeschlecht

Jakob Johnson (29) und seine Verlobte Brittany Stringer könnten derzeit wohl nicht glücklicher sein: Der NFL-Star und seine Liebste verkündeten im September die zuckersüßen Neuigkeiten, dass sie Nachwuchs erwarten. Kürzlich feierten die Turteltauben eine Babyparty – und gaben davon auch einen kleinen Einblick auf Instagram. Dort veröffentlichten sie ein Video des Kuchens, der mit der Farbe seiner Füllung das Geschlecht des ungeborenen Kindes verrät. In dem Clip ist zu sehen, wie die Torte angeschnitten wird und eine blaue Creme zum Vorschein kommt – Jakob und Brittany dürfen sich also über einen kleinen Jungen freuen!

Dass die beiden Eltern werden, verkündete der Sportler ganz nebenbei in seiner Doku "Jakob Johnson – Niemals Aufgeben". "Ich werde Vater und ich freue mich natürlich riesig darauf", schwärmte er und erklärte zudem, dass die Schwangerschaft seiner Liebsten seine Sicht auf das Leben geändert habe: "Jetzt sind die Ergebnisse und letztendlich die Ziele nicht mehr so wichtig wie die Art und Weise, wie man sie erreicht. Ich weiß jetzt, dass der Moment kommen wird, an dem meine Tochter oder mein Sohn auf meine Zeit in der NFL zurückblicken wird. Ich möchte etwas hinterlassen, auf das meine Kinder stolz sein können."

Jakob und Brittany hatten sich an der University of Tennessee kennen und lieben gelernt. Mittlerweile gehen sie seit sieben Jahren gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Jahr hatte der 29-Jährige dann den nächsten Schritt gewagt und war vor seiner Partnerin auf die Knie gegangen. "Sie hat 'Ja' gesagt", verkündete er kurz darauf stolz auf X.

Instagram / jakobjohnson Jakob Johnsons Babyparty-Torte

Getty Images Jakob Johnson, Footballer

