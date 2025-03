Deutscher NFL-Star Jakob Johnson ist erstmals Papa geworden

Jakob Johnson (30) meldet sich mit wunderbaren Neuigkeiten bei seinen Fans: Der NFL-Star ist zum ersten Mal Papa geworden! Auf seinem Instagram-Profil teilt er nun einen Beitrag seiner Verlobten Brittany Stringer: Zwei niedliche Schwarz-Weiß-Aufnahmen – einmal die Babyfüßchen und einmal das Neugeborene in Nahaufnahme, wie es mit geschlossenen Augen und verzücktem Gesicht warm eingekuschelt auf einer Decke liegt. "30 Stunden später wurde Ziggy geboren", schreibt die Neu-Mama schwärmend zu den Fotos und versieht ihre Worte mit einem blauen Herz-Emoji – ein eindeutiger Hinweis auf das Geschlecht des Babys.

Auch in seiner Story teilt Jakob eine Aufnahme seines kleinen Sprösslings. Nähere Infos, wie das genaue Geburtsdatum seines Sohnes und den vollen Namen, verrät der Profisportler aber noch nicht. Dass sich der 30-Jährige und seine Partnerin auf einen Jungen freuen, verriet Jakob bereits vergangenen Oktober mit einem Video ihrer Gender-Reveal-Party auf Instagram: Gemeinsam schnitten die beiden einen Kuchen an – als die blaue Creme im Inneren des Gebäcks zum Vorschein kam, war alles klar.

Brittany und Jakob lernten sich 2017 kennen – beide studierten an der University of Texas. Privat lief nach dem Studium alles bestens: 2023 stellte der Fullback seiner Liebsten dann die Frage aller Fragen und ist seitdem mit ihr verlobt. Seine Karriere hingegen war zuletzt ein Auf und Ab. Zweimal wurde er von seinem ehemaligen Team, den New York Giants, entlassen, bevor er schließlich doch noch einen Platz im Practice Squad erhielt. Dabei handelt es sich um eine Auswahl an Profis, die zwar nicht spielberechtigt sind, jedoch am Training teilnehmen dürfen und im Falle einer Verletzung in den aktiven Kader nachrücken dürfen. Erst vor Kurzem sicherte er sich einen Platz im Team der Houston Texans.

Anzeige Anzeige

Instagram / jakobjohnson Jakob Johnsons Sohn Ziggy, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jakob Johnson, deutscher NFL-Profi

Anzeige Anzeige

Anzeige