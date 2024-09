Fast zwei Monate Mama: Adelina Zilai teilt süße Babyfotos

Mola Adebisi (51) und Adelina Zilai schwelgen immer noch im absoluten Babyglück. Der einstige VIVA-Moderator und seine Frau durften vor wenigen Wochen ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Seither teilen die beiden regelmäßig niedliche Einblicke in ihr Familienleben – so auch jetzt! Adelina veröffentlicht auf Instagram einen süßen Schnappschuss von sich und ihrem kleinen Baby. Freudestrahlend lächelt die frischgebackene Mama ihren Nachwuchs an und drückt ihn liebevoll an sich. "Der schönste Tag in meinem Leben war, als ich Mutter geworden bin von meinem Babyboy. Danke, lieber Gott, dass du uns so gesegnet hast", schreibt sie dazu.

Nur wenige Stunden später teilte Adelina ein weiteres Bild von sich und ihrem kleinen Jungen. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto beobachtet Molas Partnerin voller Stolz ihren Sohn und schreibt dazu: "Pure Liebe." Die Fans scheinen sich an den regelmäßigen Einblicken sehr zu erfreuen. "Das ist mit das schönste Bild von dir", "Du bist eine tolle Mami" und "Das ist so süß", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Im Juli verkündeten Mola und Adelina, dass ihr Sohn gesund und munter das Licht der Welt erblickt hat. Für die beiden ist es das erste Kind. Weil der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer mehr als stolz auf seine Partnerin ist, machte er ihr vor wenigen Tagen eine niedliche Liebeserklärung. "Wir teilen alles. Es funktioniert sehr gut. Die Adelina ist wunderbar. Ich liebe sie noch mehr, seitdem wir unseren gemeinsamen Sohn haben", schwärmte Mola im Interview mit RTL.

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai im September 2024

Instagram / mola_adebisi Mola Adebisi mit Adelina Zilai und ihrem Baby, 2024

