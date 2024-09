Rich Homie Quans (†) Freundin Amber fand ihn leblos auf

Der Rapper Rich Homie Quan ist am Donnerstag verstorben. Bisher ist die genaue Todesursache noch unbekannt. Doch nun kommen weitere Details ans Tageslicht – wie TMZ berichtet, wurde der Musiker von seiner Freundin Amber Williams leblos aufgefunden. Laut einem Notruf soll sie den Einsatzkräften erzählt haben, dass ihr Freund in der Nacht zuvor auf der Couch eingeschlafen war und sich nicht mehr bewegt hatte, als sie am Morgen nach ihm sah. Amber sei davon ausgegangen, dass der 33-Jährige lediglich schläft. Nachdem sie dann aber noch mal nach ihm gesehen hatte, konnte sie keinen Herzschlag mehr fühlen. "Als ich ihn umdrehte, hatte er Schaum vor dem Mund“, soll sie unter Tränen den Rettungskräften erzählt haben.

Mittlerweile äußerte sich die Influencerin auch schon im Netz zum Tod des Rappers. In einem emotionalen Statement in ihrer Instagram-Story versucht sie, ihre Gefühle und Gedanken in Worte zu fassen. "Der Schmerz ist unerträglich. [...] Ich bin von diesem Moment, der sich für immer in meinen Kopf eingebrannt hat, traumatisiert", schrieb sie und fügte hinzu: "Unser Haus ist nicht länger ein Zuhause. Ich bin komplett zerstört. 15 Jahre sind einfach weg – ich werde nie wieder dieselbe Person sein. Das ist ein absoluter Albtraum."

Rich Homie Quan und Amber Williams gingen 15 Jahre gemeinsam durchs Leben. Das Paar lebte abseits der Öffentlichkeit ein eher ruhiges Leben. Der Künstler war zudem als ein liebevoller Partner und Vater bekannt. Insgesamt vier Kinder hinterlässt der "Fly Rich"-Interpret – zwei davon stammen aus früheren Beziehungen, zwei hatte der Musiker mit seiner langjährigen Partnerin Amber. Sein ältester Sohn Devin wurde 2006 geboren, wovon der Künstler erst fünf Jahre später erfuhr.

Instagram / rella_rellz Rich Homie Quan mit seiner Freundin und seinem Sohn

Getty Images Rich Homie Quan, Rapper

