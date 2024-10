Todesursache bekannt: Daran verstarb Rich Homie Quan (†34)

Vergangenen Monat erreichte Fans von Rich Homie Quan (✝34) die traurige Nachricht, dass der Rapper tot aufgefunden worden war. Wie TMZ berichtet, sind nun auch die Hintergründe seines Todes bekannt. Der Musiker ist an einer toxischen Mischung aus verschiedenen Drogen, wie unter anderem Fentanyl, verstorben. Laut des Berichts des Gerichtsmediziners seien keine Anzeichen eines Traumas festgestellt worden, weshalb sein Tod als Unfall angesehen wird.

Das Ableben des "Type of Way"-Interpreten wurde Anfang September bestätigt. Berichten zufolge war es seine Freundin Amber Williams, die ihn leblos aufgefunden hatte. Laut dem US-amerikanischen Newsportal habe sie den Einsatzkräften erzählt, dass Rich in der Nacht zuvor auf der Couch eingeschlafen war und sich am nächsten Morgen nicht mehr bewegt hatte. "Als ich ihn umdrehte, hatte er Schaum vor dem Mund", soll sie unter Tränen erklärt haben.

Zu diesem Zeitpunkt waren keine näheren Details zu den Umständen bekannt. Die Familie und ein Sprecher des Fulton County Leichenschauhauses verkündeten lediglich den Tod des 34-Jährigen. Außerdem betonten seine Familienangehörigen, sie seien "erschüttert und untröstlich" über den Verlust von Rich. Der "Ride Out"-Rapper hatte besonders als Mitglied der Hip-Hop-Crew Loyalty Ova Royalties an Bekanntheit erlangt und schaffte seinen Durchbruch, als einer seiner Songs 2011 in die Top 50 der US-Charts kam.

Instagram / rella_rellz Rich Homie Quan mit seiner Freundin und seinem Sohn

Getty Images Rich Homie Quan, Rapper

