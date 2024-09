US-Rapper Rich Homie Quan im Alter von 34 Jahren verstorben

Fans des US-amerikanischen Rappers Rich Homie Quan sind in tiefer Trauer: Der Musiker ist mit 34 Jahren gestorben. Demnach soll Rich in seinem Haus in Atlanta am Donnerstag verstorben sein. Das bestätigen seine Familie und ein Sprecher des Fulton County Leichenschauhauses gegenüber TMZ. Die Familienangehörigen des Rappers berichten dem Newsportal, dass sie "erschüttert und untröstlich" über den Verlust von Rich seien. Die Todesursache wurde bisher noch nicht geklärt, allerdings soll bereits nach Antworten gesucht werden.

Rich teilte regelmäßig Einblicke aus seinem Leben als Rapper mit seiner Community auf Instagram. Einige seiner 3,2 Millionen Follower nehmen bereits Abschied von ihrem Idol. "Du bist immer noch mein absoluter Lieblingsrapper", "Ruhe in Frieden" und "Das kann nicht wahr sein", lauten nur drei von vielen weiteren, fassungslosen Kommentaren. Die meisten von Richs Fans können nicht glauben, dass der Musiker verstorben ist und drücken ihr Bestürzen in der Kommentarspalte mit weinenden Emojis aus.

Rich war nicht nur ein erfolgreicher Rapper, sondern in jungen Jahren auch ein begeisterter Baseballspieler. Beides bekam er aber offenbar nicht unter einen Hut, weshalb er sich in seiner Jugend dann nur noch auf seine musikalische Karriere konzentrierte. Seine erste Single wollte er eigentlich im Jahr 2008 veröffentlichten – ein Gefängnisaufenthalt wegen eines Einbruchdelikts verhinderte allerdings den Release. Drei Jahre später konnte er an seiner Musikkarriere wieder anknüpfen und wurde Mitglied der Hip-Hop-Crew Loyalty Ova Royalties. Seinen Durchbruch erlangte er wenig später mit einem Hit, der in die Top 50 der US-Singlecharts kam und Platz eins der Heatseeker-Charts belegte.

Getty Images Rich Homie Quan, Rapper

Getty Images Rich Homie Quan im März 2017

