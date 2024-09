Erste Nacht der Rosen: Diese Bachelorette-Kandidaten fliegen

Bei Die Bachelorette steht für Stella Stegmann (27) und ihre Anwärterinnen und Anwärter die erste Nacht der Rosen an. Drei Kandidaten müssen die Show in Folge vier schon wieder verlassen. Nachdem der Großteil der Rosen verteilt ist, bleiben nur noch Aaron, Bennett, Luna und Fabian übrig. Wer bekommt die letzte Chance auf ein weiteres Kennenlernen mit der Beauty? Eine Entscheidung, die Stella nur schwer treffen konnte... Doch die Bachelorette hört auf ihre Gefühle und gibt ihre letzte Rose an die Österreicherin Luna. Demnach müssen die drei Jungs das Format verlassen.

In der diesjährigen Staffel ist es zum ersten Mal der Fall, dass sowohl Männer als auch Frauen um das Herz der Bachelorette buhlen. Die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit ist pansexuell und fühlt sich zu Männern und Frauen hingezogen. Einige Herren empfinden das als große Herausforderung. "Frauen sind definitiv eine andere Konkurrenz. Weiblich, weiblich? Die verstehen sich vielleicht ein bisschen besser. Das Problem ist, dass die Männer jetzt untergehen könnten in der ganzen Geschichte", äußerte Teilnehmer Musty besorgt, als er von seinen Mitstreiterinnen erfahren hatte.

Doch das Zusammenspiel aus weiblichen und männlichen Anwärtern kann auch Vorteile haben. Wie ein Teaser der Show zeigt, verstehen sich zwei Mitstreiter ziemlich gut. Nachdem der Rapper Ferry und die Hamburgerin Emma gemeinsam im Pool kuscheln, gab er gegenüber der Kamera ehrlich zu: "Man erkennt schon, dass ich Augen für Emma habe." Wie es seitens der Beauty aussieht und wie es zwischen den beiden noch weitergeht, verrät der Teaser nicht. Mehr erfahren die Fans auf RTL+.

RTL Bachelorette Stella Stegmann und einige Kandidaten bei der Nacht der Rosen

Instagram / thereal20g "Die Bachelorette"-Teilnehmer Max, Aysun, Emma und Ferry

