Diesen Tipp hat Ex-Bachelorette Stella für neue Bachelors

Stella Stegmann (27), die als Ex-Bachelorette bereits Erfahrung mit der Liebessuche im TV hat, hat sich im Vorfeld der neuen Staffel von Die Bachelors mit einem ganz speziellen Tipp an die diesjährigen Rosenkavaliere Felix Stein und Martin Braun gewandt. Im Gespräch mit Promiflash rät sie den beiden: "Bleibt echt, hört auf euer Bauchgefühl und lasst euch nicht zu sehr vom Drumherum stressen. Die richtigen Verbindungen entstehen oft in den kleinen, ehrlichen Momenten – nicht nur bei den perfekt inszenierten Dates." Damit will Stella den beiden Männern, die ab dem 11. Juni bei RTL die Rosen verteilen, Mut machen und ihnen helfen, echte Gefühle im Kuppelstress zuzulassen.

Stella, die 2024 in der berühmten Rolle der Rosenverteilerin selbst für Furore sorgte, verriet außerdem, dass sie die neue Staffel ganz genau im Auge behalten will. "Natürlich – ich liebe Reality-TV mit Herz! Und als Ex-Bachelorette interessiert mich natürlich, wie sie mit der Situation umgehen. Ich bin gespannt, wie emotional es dieses Mal wird! Also count me in!", kündigte sie im Interview an. Ihre Tipps könnten für Felix und Martin besonders wertvoll sein, denn der Druck, im Rampenlicht echte Gefühle zu zeigen, ist hoch.

Bereits im Vorfeld war großes Interesse an den diesjährigen Bachelors zu spüren. Die beiden Männer sorgten mit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt für Gesprächsstoff auf Instagram – viele Fans fanden, dass Felix und Martin wie Zwillinge wirken. Felix ist aus Berlin, Vater eines Sohnes und arbeitet als Fotograf im Bereich Social Media. Martin bringt Erfahrung aus der Finanzbranche mit und hat bereits zwei Töchter. Beide Familienväter geben der neuen Staffel eine spannende Ausgangslage.

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

RTL / Benno Kraehahn Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

