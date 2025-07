Cassy Cassau und Stella Stegmann starten gemeinsamen Podcast

Stella Stegmann (27) und Cassy Cassau haben aufregende Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Die beiden Realitystars starten ihren eigenen, gemeinsamen Podcast. Mit einem humorvollen Instagram-Post verkündete Stella die große Neuigkeit. In einem Video macht sie ihrer Kollegin Cassy einen scheinbar romantischen Antrag, nur um dann aufzulösen: "Sie hat Ja gesagt... zu einem Podcast!" Auch Cassy teilte einen Beitrag: "Jetzt einen sassy Podcast mit einer anderen freizügigen, bisexuellen Feministin rausbringen und alle alten weißen Männer und ihr Steinzeitdenken zum Zittern bringen." Beide Frauen wurden durch ihre Teilnahme an der deutschen Version von Too Hot To Handle: Germany bekannt.

Über den Inhalt des Podcasts haben die beiden bislang nur angedeutet, dass er mit jeder Menge Provokation, feministischen Themen und sicherlich auch einer Portion ungeschöntem Humor gefüllt sein wird. Damit haben die Influencerinnen zumindest bei ihren Fans schon jetzt punkten können. "Yeah, freu mich drauf", "Ein Podcast mit Cassy und Stella? Hold on!" oder "Das Duo, das wir alle brauchen!", lauten nur drei von zahlreichen positiven Reaktionen auf ihr neues Format.

Stella, zweifaches Model für den Playboy und frühere Bachelorette, hat sich stets stolz für Themen wie Body Positivity und Diversität ausgesprochen. Cassy wiederum ist kein unbeschriebenes Blatt in Sachen kontroverse Meinungen und hebt sich bewusst durch ihre freizügige und provokante Art ab. Die Zusammenarbeit könnte also nicht besser passen. In der Vergangenheit haben beide bereits angedeutet, dass sie miteinander gut harmonieren und dieselben Werte teilen. Fans, die sie aus ihrer Zeit bei "Too Hot To Handle: Germany" kennen, werden wohl gespannt verfolgen, wie sich ihr gemeinsames Podcast-Abenteuer entwickelt.

