Läuft da etwas zwischen zwei "Die Bachelorette"-Teilnehmern?

In wenigen Tagen kommt die vierte Folge von Die Bachelorette raus. Ein Teaser in der vorherigen Episode verrät jetzt, worauf sich Fans gefasst machen können – und zwar auf eine mögliche Romanze zwischen zwei der Kandidaten. In der Vorschau kuscheln Rapper Ferry und die Hamburgerin Emma fröhlich miteinander im Pool. Gegenüber der Kamera gibt der 29-Jährige ehrlich zu: "Man erkennt schon, dass ich Augen für Emma habe." Was die Beauty von ihrem Gegenüber hält und was genau zwischen den beiden läuft, bleibt jedoch offen.

Dass Ferry Interesse an der 21-Jährigen hat, betonte er bereits beim ersten Aufeinandertreffen. Denn erstmals in der Geschichte der Datingshow mischen auch Frauen mit und kämpfen ebenfalls um das Herz von Bachelorette Stella Stegmann (27). Als Emma und vier weitere Ladys in die Villa zu den männlichen Kandidaten stoßen, haben Ferry und die Blondine direkt einen guten Draht zueinander. "Nach drei Minuten mit den Girls habe ich gemerkt, da gibt es ein hartes Match!", schwärmt der Rapper von der Servicemitarbeiterin und fügt hinzu: "Ich muss nicht mal viel reden – und wir viben!"

Was Stella wohl zu dem Ganzen sagen wird? Denn in erster Linie geht es darum, dass die Teilnehmer sie kennenlernen und die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit am Ende einen potenziellen Partner auswählt. Dass die 27-Jährige trotz des Flirts unter den Teilnehmern während der Show aber nicht zu kurz kommt, wurde schon vor der Ausstrahlung von Folge eins angedeutet: Mit einem Teilnehmer landet das Playboy-Model sogar im Bett. Dies wurde in einem Video auf Instagram enthüllt, in dem es lautete: "Ja, ich habe mit ihm geschlafen!"

Instagram / thereal20g "Die Bachelorette"-Teilnehmer Max, Aysun, Emma und Ferry

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, Realitystar

