Ein Jahr nach seinem Tod: Rolf Harris' Ehefrau ist gestorben

Alwen Hughes, die Ehefrau des in Ungnade gefallenen TV-Stars Rolf Harris (✝93), ist im Alter von 92 Jahren verstorben – nur ein Jahr nach ihrem Mann. Das bestätigt nun The Sun. Alwen litt laut Informationen des Newsportals in ihren letzten Lebensjahren an einer fortschreitenden Alzheimer-Erkrankung und war zeitweise auf einen Rollstuhl angewiesen. Trotz ihrer schwerwiegenden gesundheitlichen Probleme in den vergangenen Jahren stand sie ihrem Ehemann auch in schwierigen Zeiten stets zur Seite.

Alwens Ehemann Rolf wurde 2014 wegen zwölf sexueller Übergriffe auf minderjährige Mädchen zwischen 1968 und 1986 zu einer Haftstrafe verurteilt. Trotz der schweren Anschuldigungen und seiner Verurteilung stand die aus Nord-London stammende Juwelierin zu ihm. Während seines gesamten Gerichtsprozesses nahm sie sogar täglich an den Sitzungen teil, begleitet von ihrer gemeinsamen Tochter Bindi. Auch während der sechs Jahre Haft konnte sich Rolf auf die Unterstützung seiner Ehefrau verlassen.

Alwen, geboren am 26. Dezember 1931, wuchs in Wales auf und zeigte schon früh eine Vorliebe für kreative Künste. So machte sie sich zu Lebzeiten sowohl als Juwelierin als auch als Bildhauerin einen Namen. In den frühen 1950er-Jahren lernte Alwen Rolf kennen und heiratete ihn 1958 in der St Saviour's Church in Paddington. Ihr gemeinsames Leben stand jedoch auch unter dem Schatten von Harris' schwerwiegenden Straftaten. Trotz dieser schwierigen Umstände blieb Alwen stets eine Stütze für ihren Mann und ihre Familie.

Getty Images Rolf Harris und Alwen Hughes mit ihrer Tochter Bindi Harris, März 2013

Getty Images Alwen Hughes und Rolf Harris im Juni 2014

