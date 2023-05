Das waren Rolf Harris' (†) letzte Worte an seine Tochter

Rolf Harris (✝93) hatte einen Wunsch. Der Entertainer wurde in den 60er- und 70er-Jahren bekannt. Vor allem mit seiner Musik und seinen TV-Shows machte er sich einen Namen. In den letzten Jahren hatte seine Popularität allerdings schwer gelitten, da er wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger hinter Gittern saß. Vor wenigen Tagen ist der gebürtige Australier gestorben. Nun wurden Rolfs letzte Worte an seine Tochter bekannt.

Wie The Courier Mail berichtet, sprach der 93-Jährige stockend durch eine Ernährungssonde zu seiner Tochter Bindi. "Kümmere dich um deine Mutter. Ich habe immer gedacht, dass wir mehr Zeit zusammen haben werden, aber wenn ich zuerst gehe, versprich mir, dass du dich gut um deine Mutter kümmerst", soll Rolf seiner Tochter mit auf den Weg gegeben haben. Seine Frau Alwen leidet an Alzheimer und muss rund um die Uhr betreut werden.

Kürzlich wurde bekannt gegeben, woran Rolf litt. Laut PA Media sei der TV-Star an einem "metastasierenden Plattenepithelkarzinom des Halses" – das sind bösartige Tumore – gestorben. Ein weiterer Grund für sein Ableben sei auch schlicht Altersschwäche gewesen.

Anzeige

Getty Images Rolf Harris im Jahr 2017

Anzeige

Getty Images Rolf Harris mit seiner Frau Alwen und seiner Tochter Bindi

Anzeige

Getty Images Rolf Harris, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de