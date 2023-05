TV-Star und Sänger Rolf Harris nach Krebskampf verstorben

Rolf Harris (93) machte sich vor allem in den 60er- und 70er-Jahren einen Namen im Fernsehen. Zunächst hatte er Erfolg mit einer australischen TV-Show, in der er Musik und Malerei unterhaltsam verband. Später startete er dann auch mit "Die Rolf Harris Show" in England und Deutschland durch. 2014 allerdings der Schock: Der Künstler wurde in mehreren Fällen des sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen schuldig gesprochen. Nun ist Rolf im Alter von 93 Jahren verstorben.

Das berichtet nun unter anderem The Sun. Demnach sei vor Kurzem medizinisches Personal zu seinem Anwesen in England gerufen worden. Schon seit Oktober letzten Jahres wurde Rolf rund um die Uhr behandelt, da er an Halskrebs erkrankt war. Heute wurde dann sein Tod bestätigt. Genauere Informationen sind bislang noch nicht bekannt.

Der ehemalige Entertainer arbeitete zeit seines Lebens nicht nur als TV-Moderator, sondern auch als Musiker. Sein Hit "Tie Me Kangaroo Down, Sport" kam sogar in die Top Ten und er nahm unter anderem einen Song mit den Beatles auf. Auch bei dem Diamant-Jubiläum von Queen Elizabeth II. (✝96) im Jahr 2012 trat er auf. Nachdem seine kriminellen Machenschaften ans Licht gekommen waren, fiel Rolf allerdings in Ungnade. Drei Jahre verbrachte er wegen der sexuellen Übergriffe an vier Mädchen im Gefängnis.

Getty Images Rolf Harris im Jahr 2010

Getty Images Rolf Harris, TV-Star

Getty Images Rolf Harris bei dem Diamant-Jubiläum der Queen, 2012

