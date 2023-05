Todesursache bekannt: Daran verstarb Entertainer Rolf Harris

Nun ist es Gewissheit! Am 10. Mai war der australische Entertainer Rolf Harris (93) im Alter von 93 Jahren verstorben. Nachdem sich das TV-Gesicht in den 1960er und -70er-Jahren vor allem in seiner Heimat einen Namen gemacht hatte, hatte er später auch in England sowie Deutschland Bekanntheit erlangt. 2014 war er dann wegen mehrfacher Übergriffe auf Minderjährige verurteilt worden. Nun wurde seine Sterbeurkunde veröffentlicht und es steht fest: Rolf starb an Halskrebs und Altersschwäche!

Wie PA Media berichtet, sei die offizielle Sterbeurkunde des Australiers nun veröffentlicht worden. Als Todesursache werden darin "ein metastasierendes Plattenepithelkarzinom des Halses", womit bösartige Tumore gemeint sind, und "Altersschwäche" genannt. Es war bereits länger vermutet worden, dass der TV-Star den Kampf gegen seine Halskrebserkrankung verloren hätte.

Rolf war auf seinem Anwesen in Bray, Berkshire verstorben. Das in Ungnade gefallene TV-Gesicht hinterlässt eine Tochter und ein Enkelkind. Seine Familie ließ über den Anwalt verlauten: "Wir möchten hiermit bestätigen, dass Rolf Harris vor Kurzem friedlich im Kreise seiner Familie und Freunde verstorben ist und nun seine letzte Ruhe gefunden hat."

Getty Images Rolf Harris, TV-Star

Getty Images Rolf Harris im Jahr 2010

Getty Images Rolf Harris bei dem Diamant-Jubiläum der Queen, 2012

