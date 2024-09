Todkranker Ex-Torhüter Georg Koch gibt letztes Interview

Im vergangenen Mai machte der ehemalige Bundesliga-Torhüter Georg Koch seine Erkrankung an Bauchspeicheldrüsenkrebs publik. "Es ist unheilbar, ich werde sterben", erklärte der Ex-Fußballer damals im Gespräch mit Bild am Sonntag. Nun gab er Sport1 erneut ein Interview, in dem er seine Fans an seinem Alltag und seinem Innenleben teilhaben lässt. "Es gibt Tage, da bin ich deprimiert und im Kopf leer. Es gibt aber auch Tage, da könnte ich Bäume ausreißen. Das kann man nicht erklären. Ich kann nie sagen, was morgen ist. Manchmal bin ich abends gut drauf, gehe ins Bett und am nächsten Morgen schaffe ich es nicht aufzustehen."

Georg erhielt die Diagnose im April 2023, damals gaben ihm die Ärzte noch sechs Monate – heute sind fast schon eineinhalb Jahre vergangen. Trotzdem ist sich Georg bewusst, dass der "Tag X" kommen werde. Auch an Menschen, die sein Schicksal teilen, muss der ehemalige 1. FC Kaiserslautern-Promi dabei denken. "Es gibt so viele Menschen, die mit Krebs und anderen Krankheiten leben müssen. Ich möchte mich da auch gar nicht in den Vordergrund stellen. […] Ich gebe hier mein letztes Interview, und dass ich darüber spreche, liegt daran, dass ich als Torwart mal im Vordergrund stand. Ich denke auch an die Kinder auf den Krankenstationen. Ich habe alles erlebt. Die kranken Kinder haben noch gar nichts gesehen. Sie waren wahrscheinlich nicht einmal im Urlaub mit ihren Eltern, weil sie nur auf den Stationen liegen müssen. Das hat mich total bewegt."

Der 52-Jährige hat im Laufe seiner Profikarriere für Vereine wie Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld oder Energie Cottbus gespielt. Auch für ausländische Mannschaften wie den PSV Eindhoven oder Dinamo Zagreb stand er schon auf dem Platz. Im Jahr 2009 musste er seine Karriere schließlich aufgrund einer Verletzung beenden. Sein Privatleben hält er weitestgehend von der Öffentlichkeit fern. Es ist jedoch bekannt, dass er mit seiner Ehefrau Katja zwei gemeinsame Kinder hat – Tochter Emma und Sohn Max.

Anzeige Anzeige

Getty Images Georg Koch, 2000

Anzeige Anzeige

Getty Images Georg Koch, ehemaliger Fußballprofi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige