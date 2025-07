Thomas Anders beendet das Kapitel mit Florian Silbereisen

Thomas Anders (62) und Florian Silbereisen (43) zählten in den vergangenen Jahren zu den erfolgreichsten Duos der Schlagerwelt. Seit der Veröffentlichung ihres ersten gemeinsamen Albums "Das Album" im Jahr 2020 feierten sie große Erfolge. Mit über 200.000 verkauften Exemplaren und Platin-Status war das Projekt ein Meilenstein – insbesondere für Florian. 2024 folgte das Nachfolgealbum "Nochmal!", das erneut Begeisterungsstürme bei den Fans auslöste. Doch nun machte Thomas deutlich, dass derzeit keine weitere Zusammenarbeit geplant sei. "Das Kapitel mit Florian ist erfolgreich abgeschlossen", erklärte er im Gespräch mit t-online.

Auch für andere gemeinsame Projekte zeigt sich der einstige "Modern Talking"-Star zurückhaltend. Ein Angebot, im Rahmen von Florians Engagement als Kapitän auf dem "Traumschiff" eine Gastrolle zu übernehmen, lehnte Thomas nach eigenen Angaben ab. Der Dreh hätte in Neuseeland stattfinden sollen, doch sei das für ihn zeitlich nicht machbar gewesen. "Es passte einfach nicht", so der Sänger. Aktuell konzentriert er sich vor allem auf seine Solokarriere. Ob und wann es erneut zu einer Zusammenarbeit mit Florian kommen könnte, ließ er offen. "Vielleicht in ein paar Jahren wieder", meinte er weiter.

Trotz dieser Neuigkeiten betont Thomas immer wieder, wie gut er mit Florian harmoniert – sowohl beruflich als auch privat. Die Chemie zwischen den beiden sei über die Jahre gewachsen und habe maßgeblich zu ihrem gemeinsamen Erfolg beigetragen. Thomas, der durch Modern Talking weltweite Bekanntheit erlangte, bringt viel Erfahrung in kreativen Partnerschaften mit – doch das Verhältnis zu Florian bezeichnete er in der Vergangenheit als etwas Besonderes. Der Schlagerstar lässt also keinen Zweifel daran, dass die Tür für künftige Projekte nicht endgültig geschlossen ist.

Getty Images Florian Silbereisen und Thomas Anders, Schlagerstars

