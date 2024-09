Johnny Cashs jüngerer Bruder Tommy verstirbt mit 84 Jahren

Traurige Nachrichten aus den USA: Tommy Cash, der Bruder des Superstars Johnny Cash (✝71) ist im Alter von 84 Jahren verstorben. "Tommy Cash war ein treuer Unterstützer des Johnny Cash Museums und ein sehr geliebtes Mitglied unserer Großfamilie sowie ein hoch angesehenes Mitglied der Musikindustrie", heißt es in der offiziellen Mitteilung des Johnny Cash Museums, die den Trauerfall öffentlich bekannt gibt.

"Dieser großartige Mann wird von seinen Freunden und vielen treuen Fans auf der ganzen Welt sehr vermisst werden. Bitte schließt Tommys geliebte Frau Marcy und seine Familie in eure Gebete mit ein", werden rührende Worte für den Verstorbenen gefunden. Wie auch sein Bruder war Tommy ein erfolgreicher Country-Musiker, der nach Johnnys Tod im Jahr 2003 das Erbe des "Ring of Fire"-Interpreten fortführte. Zu seinen bekanntesten Werken zählt unter anderem "Fade To Black: Memories Of John", welches er im Jahr 2008 als Tribut an den Musiker veröffentlichte.

Tommy wurde im April 1940 in Kingsland, USA, geboren. Gemeinsam mit dem "I Walk The Line"-Star war er eines von insgesamt sieben Kindern. Wie auch sein Bruder hatte er bereits eine ausgeprägte Leidenschaft für die Musik. Nach der Highschool meldete er sich zum Armeedienst, arbeitete dort als DJ für das Armed Forces Radio Network. 1965 erhielt er seinen ersten Plattenvertrag und spielte unter anderem gemeinsam mit dem Blues- und Country-Sänger Hank Williams Jr.

Getty Images Tommy Cash im Jahr 2014

Getty Images Johnny Cash im Jahr 1969

